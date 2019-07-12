民調關鍵時刻　王、韓高雄同台並約下次見

王金平和韓國瑜一起走出電梯。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調還在進行中，未參與初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平，11日晚間跟高雄市長韓國瑜一起現身出席高雄義消聯誼餐會，約300人到場。王金平離開前受訪時表示，席間跟韓國瑜約好再次餐敘，都未提到初選的事。是否仍堅持參選到底，王金平則回應“以後再說”。韓、王兩人的關係也引起媒體關注。



王金平原本預定11日下午6時30分到高雄林皇宮參加高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，韓國瑜也表定會在7時到場參加，不過王因為下雨塞車遲到，最後韓、王兩人一起搭電梯出現，在餐會上敬酒致詞後，王要趕高鐵而提早離開。



王金平離開前在會場外接受媒體聯訪，關於為何兩人會一起現身，王表示，因為韓知道他要來，所以在樓下等他一起上來。至於兩人席間互動愉快，是否聊了什麼？王金平說，聊，就隨便聊啊，什麼事都可以聊。



由於王金平席間有拿出筆記本作筆記，媒體好奇特別記錄了什麼？王金平說，他跟韓另外有一個約會，會再見面，喝一點小酒。媒體追問是不是會談合作？王金平說，這部份現在不談這個啦，雙方之後還會有聚會。



是否會幫韓國瑜或是郭台銘拉票？王金平表示，他是義消總會的總會長，這是高雄分會總隊長宴請感謝這些顧問團平時的奉獻、幫忙，從頭到尾都沒有談選舉的事。



針對初選話題，媒體問是否有接到奇奇怪怪的民調電話？王金平笑答“我沒有接到，哈哈哈哈。”對於是否還會繼續參選2020？王金平則表示“以後再說吧！”