外交部：盼英方某些人競選中不要拿中國說事

中評社北京7月11日電／2019年7月11日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：昨天，22個國家聯合致函聯合國人權理事會，批評中國新疆政策。斯洛伐克總統恰普托娃在與王毅國務委員兼外長會見後，批評中國人權記錄。英國外交大臣亨特在一個論壇上也對中國“日益惡化”的人權狀況表達關切。你對上述有何回應？



答：有關國家的致函罔顧事實真相，對中國無端指責和攻擊污蔑，公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。我們敦促這些國家尊重事實、摒棄偏見，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，停止將人權問題政治化和借涉疆問題干涉中國內政。



我們多次強調，新疆事務純屬中國內政，事關中國主權、安全和領土完整。在涉疆問題上，中國政府和中國人民最有發言權，不容任何國家和外部勢力干預。面對恐怖主義和極端主義的嚴峻威脅，新疆維吾爾自治區依法採取包括設立教培中心在內的一系列反恐和去極端化舉措，扭轉了新疆安全形勢。新疆已經兩年多沒有發生暴恐事件，社會穩定、民族團結、百姓安居樂業，各族群眾的幸福感、獲得感、安全感大幅提升，衷心擁護政府的政策舉措。



另外，中方已邀請多批各國外交官、媒體、專家學者等赴新疆參觀訪問，親眼目睹事實真相。他們均表示在新疆所見所聞與西方媒體報道的情況完全不同。中方也已向聯合國人權高專辦人員發出訪疆邀請。我們歡迎真正秉持客觀、公正原則的人來新疆走一走、看一看，但我們堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。



關於斯洛伐克總統的有關表態，王毅國務委員兼外長剛剛應邀對斯洛伐克進行了友好訪問，同斯方領導人就雙邊關係等共同關心的一系列問題坦誠深入地交換了意見。中方已經發了消息稿，你可以查閱。



恰普托娃總統讚賞中國取得的巨大發展成就，表示高度重視發展對華關係，強調斯方尊重中國的主權和領土完整，將堅定奉行一個中國原則。雙方同意以兩國建交70周年為契機，在相互尊重、平等相待基礎上增進政治互信，加強交流合作，共同推動中斯關係健康穩定發展。



王毅國務委員在會見中介紹了中國的人權、少數民族、宗教政策以及中國在上述領域取得的巨大進步和有關事實真相。雙方一致認為，國與國之間應在相互尊重基礎上開展平等和建設性對話。此次訪問達到了傳承友誼、重建互信、推動合作的目的。



關於英國外交大臣的有關表態，坦率地講，我沒有注意到亨特先生的有關表態。但我注意到，目前英國正在圍繞保守黨領袖進行競爭。我知道，不少人都在為競選這一職位開展工作，繼而想當新一任英國首相。這是英國的內政。



但我，不要指望通過這個為自己的競選拉票或者服務。打這種算盤，注定是竹籃打水一場空！



問：昨天，朝鮮勞動黨國際部第一副部長金成男抵達北京，中國外交部新聞司司長陸慷抵達平壤，你能否透露一下這兩場訪問的目的和安排？中朝雙方是否會談到朝美談判的情況？



答：今年是中朝建交70周年，朝鮮勞動黨中央國際部代表團來中國訪問是中朝兩黨國際部門之間的正常交往。



外交部新聞司司長陸慷此次率團訪問朝鮮，是同朝鮮外務省報道局負責人舉行對口磋商。這是中朝間一項交流互訪機制，也是兩國外交部門之間的一次正常交往。



問：朝鮮勞動黨國際部第一副部長金成男訪華，是否會向中方通報朝美首腦會談結果，並討論金正恩委員長訪華事宜？



答：我剛才已經說了，朝鮮勞動黨中央國際部代表團此訪是中朝兩黨國際部門之間的正常交往。有關訪問情況會有消息，請你保持關注。



問：據報道，伊朗革命衛隊艦艇昨天試圖在霍爾木茲海峽攔截一艘油輪。伊朗外交部和革命衛隊對此予以否認。你對此有何評論？



答：你提到的情況，我還需要去做進一步了解。作為原則回應，我可以告訴你，海灣地區對國際能源供應和全球安全穩定都具有重要影響。我們希望有關各方能夠保持冷靜克制，採取切實措施避免局勢升級，共同維護海灣地區的和平與穩定。