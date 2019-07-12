守護香港繁榮發展　王志民提三個“不會變”

香港中聯辦主任王志民出席香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年籌備委員會成立大會（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月12日電（記者 張心怡）7月11日，香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年籌備委員會舉行成立大會，香港中聯辦主任王志民出席並發表以“與偉大祖國同行，共同守護法治、安定的美好家園”為主題的講話。王志民提到，堅定信心，團結前行，香港一定能繼續保持穩定和繁榮發展。中央堅定貫徹“一國兩制”的大政方針不會變；香港保持繁榮穩定，明天會更好的大勢不會變；香港融入國家發展大局，兩個“建設好”的美好前景不會變。



王志民指出，第一，中央堅定貫徹“一國兩制”的大政方針不會變。香港回歸祖國22年來，“一國兩制”實踐取得了舉世公認的成功，證明“一國兩制”是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，這既對香港好，也對國家好。中央將一如既往貫徹“一國兩制”方針，一是堅定不移，不會變、不動搖；二是全面準確，確保“一國兩制”在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿著正確方向前進。



第二，香港保持繁榮穩定、明天會更好的大勢不會變。香港繁榮穩定，符合港人、國人和世人的利益。但某些外部勢力對香港事務指手畫腳、公然橫加干預，香港也有極少數人挾洋自重，甘當外部勢力的馬前卒，企圖攪亂香港、亂中取利。這些行為應當引起全社會的高度警覺和堅決反對。我們堅信，有全體中國人民和廣大香港同胞的共同悉心守護，有日益強大祖國的堅強後盾，香港一定能保持繁榮穩定，香港的明天一定會更好。



第三，香港融入國家發展大局、“兩個建設好”的美好前景不會變。香港回歸以來，同祖國內地的聯繫越來越緊密，交流合作越來越深化。香港融入國家發展大局是大勢、是潮流。隨著粵港澳大灣區建設、共建“一帶一路”的深入推進，國家一系列惠港惠民惠青政策措施的不斷出台，有利於港人到內地學習生活、就業創業的制度安排越來越完善，相信香港搭乘國家發展的快車，將與祖國內地人民共同譜寫“我們既要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好”的新時代宏偉篇章。



王志民強調，國家有好的發展大勢，香港有獨特優勢，加上中央和祖國人民全力支持，只要堅定“相信自己、相信香港、相信國家”，團結一心，守望相助，像《獅子山下》吟唱的那樣“放開彼此心中矛盾，理想一起去追”，香港一定會再創輝煌，廣大香港同胞一定能與祖國內地人民一道共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

