學者熱議習近平外交思想：劃時代集大成謀大同

習近平外交思想理論研討會現場（中評社 李娜攝） 中評社北京7月12日電（記者 李娜 海涵）7月11日，由中共中央對外聯絡部、光明日報社主辦的習近平外交思想理論研討會在北京萬壽賓館舉行，會議邀請國內50餘位知名專家學者就習近平外交思想進行交流研討，在“習近平外交思想的科學內涵與理論體系”的分議題討論中，與會學者普遍認為，習近平外交思想的科學內涵深刻、理論體系完整，是新時代外交思想之集大成，是當代國際關係理念的突出創新成果，也是中國向全人類貢獻的重要思想公共產品。



外交學院副院長王帆表示，習近平外交思想內涵豐富，思想深刻，繼往開來。第一，習近平外交思想堅持強調黨對外交的統一領導。形成黨中央總攬全局、協調各方、對外工作的大協同局面，體現制度優勢。第二，是科學有機的認識世界的方法論和科學觀；第三，歷史觀、大局觀、角色觀是認識世界把握歷史演變的關鍵所在；第四，具有突出的開放性和創新性，習近平外交思想所體現的全球視野、大局觀、整體觀是中國外交前所未有的重大超越。第五，對中國外交使命和擔當給予突出強調，這也是最具深遠意義的部分。



中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院院長秦宣主要從習近平外交思想邏輯結構和理論框架來進行分析，他認為，習近平新時代特色社會主義思想在國際上回答了“這個世界怎麼了，我們該怎麼辦”的問題，對國內回答了“如何堅持發展中國特色社會主義”的問題，這兩點結合形成習近平思想的核心關切。他強調習近平外交思想有層次的，可分為核心層次、具體目標層次、方針政策層次。秦宣認為，“為人民謀幸福，為民族謀復興，為世界謀大同”是深刻理解和全面把握習近平新時代特色社會主義思想的一把金鑰匙，這體現了馬克思主義為人民謀解放的理想追求，體現了人類追求美好生活的共同價值追求，體現了中國共產黨外交立場和外交理念，三者之間有著緊密的聯繫。同時也體現了習近平外交思想的第二個層次，即維護黨中央權威，實現中華民族偉大復興，維護世界和平，促進人類共同發展，這些目標不是獨立存在，他們彼此成就，共同構成了習近平外交思想的主要內容。



北京師範大學“一帶一路”學院副院長張勝軍表示，學習習近平外交思想應該首先了解時代背景，明確科學內涵和理論構成。現在國際形勢發生深刻變化，未來西方可能代表落後和欠發達，東方可能代表著進步、繁榮和強盛。所以習近平外交思想是實施的必然，也是時代產物。其科學內涵表現在客觀解釋了世界政治的客觀規律，突出表現在構建人類命運共同體，其超越了西方的“炮架外交”。張勝軍強調，民心相通是畫龍點睛之筆，也是習近平外交思想的突出理論特質。



南京師範大學馬克思主義學院教授王永貴主要對習近平外交思想中提出的構建人類命運共同體談了四點體會，他認為人類命運共同體目標的實現是一個長期過程，既是目標也是習近平外交思想的重要理念。一是中國關於世界秩序的新概念；二是中國關於世界秩序的根本性規定；三是中國為全球治理提供新的評估標示；四是中國為當代人類交往提供的目標指向。



中國現代國際關係研究院世界政治所執行所長陳向陽認為應該對習近平外交思想進行廣義的解讀，一是繼往開來，應運而生，具有深刻的國內國際背景；二是內涵豐富，博大精深，“十個堅持”有機統一，各有側重；三是包括科學方法論，強調把握國際形勢要樹立正確的歷史觀、大局觀和角色觀；四是觀察當今世界大勢，強調辯證法和趨利避害。總體來說，習近平外交思想是新中國外交思想的集大成，也是對中華優秀傳統文化的傳承創新，是中國外交在世界百年未有之大變局中永立橋頭的指南針。

