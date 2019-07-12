王志民：香港極少數人挾洋自重、亂中取利

香港中聯辦主任王志民（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月12日電（記者 張心怡）香港中聯辦主任王志民昨日出席香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年籌備委員會成立大會，並發表以“與偉大祖國同行，共同守護法治、安定的美好家園”為主題的講話。王志民表示，某些外部勢力對香港事務指手畫腳、公然橫加干預，香港也有極少數人挾洋自重，甘當外部勢力的馬前卒，企圖攪亂香港、亂中取利，這些行為應當引起全社會的高度警覺和堅決反對。



王志民提到，前段時間一位在香港生活了大半輩子的英國朋友接受採訪時說，他愛香港，也愛中國，為香港發生的暴力行為流下痛惜的眼淚。這一連串的暴力事件不僅破壞了正常社會秩序，影響了廣大市民安全和正常生活，更嚴重踐踏了香港法治，衝擊了穩中向好的形勢，對香港繁榮穩定和社會文明構成了現實威脅。



王志民說，我們堅信，有全體中國人民和廣大香港同胞的共同悉心守護，有日益強大祖國的堅強後盾，香港一定能保持繁榮穩定，香港的明天一定會更好。國家有好的發展大勢，香港有獨特優勢，加上中央和祖國人民全力支持，只要我們堅定“相信自己、相信香港、相信國家”，團結一心，守望相助，香港一定會再創輝煌，廣大香港同胞一定能與祖國內地人民一道共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

