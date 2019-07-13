美對台軍售　趙可金答中評：中美問題的表象

清華大學全球共同發展研究院副院長趙可金（中評社 李娜攝） 中評社北京7月13日電（記者 李娜 海涵）“美國人不可能不懂中國在台灣問題上的態度，但他們三番五次用這種方式表達出來，就是要給中國施加壓力，希望我們讓步，希望我們變成像美國一樣的國家，為此他們始終會拿出各種問題來敲詐你。”清華大學全球共同發展研究院副院長趙可金對中評社表示。



7月11日，中共中央對外聯絡部與光明日報社在京聯合舉辦習近平外交思想理論研討會，期間組織多場聯合採訪。趙可金在聯合採訪中回答中評社關於美對台軍售、中美貿易摩擦問題時表示，貿易問題、對台軍售等都是中美關係出現問題的一個表現。他認為現在處理中美關係問題，我們既要據理力爭，針鋒相對，同時控制節奏，在必要的一些問題上推進合作，核心是穩定中美關係。



針對中美貿易摩擦，趙可金對中評社表示，很多人認為中美之間的問題是由貿易摩擦造成的，這其實是一個誤解。中美貿易摩擦只是中美關係的一個表象，中美之間本身就存在矛盾，這個矛盾會通過很多形式釋放和表現出來，就像地震一樣，積攢了足夠的能量然後釋放出來。



為什麼這個表現是貿易摩擦呢？趙可金認為，因為特朗普特別關心貿易問題，希望回饋自己的本國老百姓從而贏得選票，所以他把貿易問題變成現在的一個緊迫問題，實際上美國國內包括主流建制派，都不太關心貿易問題。所以不管是美國對台軍售、南海問題等，都是中美關係出現問題的一個表現。



至於美國對台軍售，包括今後美國想要通過何種對台法案，他表示要看總統是否簽署通過，如果沒有，表示這只是他們情緒的宣洩，我們只需要聽其言觀其行，當然也要提前釋放信號避免使其成為法律；如果總統一旦簽署，就是非常嚴重的問題，我們要堅決鬥爭。



如何應對現階段的中美競爭？趙可金認為我們既要據理力爭，針鋒相對，同時控制節奏，在必要的一些問題上推進合作，其核心就是穩定中美關係。習近平總書記強調要推進協商、合作、穩定的中美關係，趙可金認為這三者之間最重要的就是穩定。中美關係現在處於“樹欲靜而風不止”，這個時候“穩”對我們有利，“變”是不利的。