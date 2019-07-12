宋濤：習近平外交思想是對外工作根本遵循

中共中央對外聯絡部部長宋濤（中評社 海涵攝） 中評社北京7月12日電（記者 海涵 李娜）11日，由中共中央對外聯絡部與光明日報聯合主辦的習近平外交思想理論研討會在京召開。中共中央對外聯絡部部長宋濤出席開幕式並致辭，他表示，深入學習宣傳貫徹好習近平外交思想，要牢牢把握服務民族復興、促進人類進步這一主線，要牢牢把握“我們需要一個什麼樣的中國與世界關係以及如何構建這種關係”這一主題，要牢牢把握堅持黨對對外工作的集中統一領導這一根本。



宋濤指出，習近平外交思想從黨和國家事業全局出發，準確把握中國和世界發展大勢，在全面總結黨的十八大以來我國對外工作取得的歷史性成就基礎上，深刻回答了新時代我國對外工作的重大理論和實踐問題，是新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是以習近平同志為核心的黨中央治國理政思想在外交領域的重大理論成果，是新時代我國對外工作的根本遵循和行動指南。深入學習宣傳貫徹好習近平外交思想，是當前和今後一個時期對外工作最主要的政治任務，也是進一步開創中國特色大國外交新局面的關鍵。



一是要牢牢把握服務民族復興、促進人類進步這一主線。宋濤說，習近平總書記指出，把握國際形勢要樹立正確的大局觀。當前，國內大局就是實現中華民族偉大復興的中國夢，國際大局就是實現世界的和平、發展與人類進步。習近平外交思想強調要統籌國內國際兩個大局，就是堅持以實現中華民族偉大復興為使命推進中國特色大國外交，堅持以維護世界和平、促進共同發展為宗旨推動構建人類命運共同體，並把兩者有機結合起來。人類命運共同體理念站在全人類整體利益的高度，順應時代發展潮流和各國人民共同期待，超越社會制度和發展階段差異，為人類社會實現共同發展、持續繁榮和長治久安指明了方向，已成為習近平外交思想的核心理念和新時代中國特色大國外交追求的崇高目標，必將對國際關係走向和人類歷史未來發展產生重大和深遠的影響。



二是要牢牢把握“我們需要一個什麼樣的中國與世界關係以及如何構建這種關係”這一主題。宋濤表示，習近平總書記指出，把握國際形勢要樹立正確的角色觀。隨著中國特色社會主義進入新時代，中國與世界的關係正發生前所未有的重大變化。為適應這種變化，習近平外交思想明確中國特色大國外交要推動構建新型國際關係，推動構建人類命運共同體，其著眼點就是把中國的根本利益與各國的共同利益結合起來，把實現中國夢與實現世界夢聯繫起來，努力在中國與世界的良性互動和共同發展中實現自身發展，推動形成相互尊重、公平正義、合作共贏的中國與世界關係。特別是面對美單邊主義、保護主義和霸凌主義，我們在對美錯誤言行進行堅決鬥爭的同時，堅持推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，堅持多邊主義，促進貿易自由化、投資便利化，推動“一帶一路”高質量發展，積極引領全球治理體系變革，充分體現了習近平外交思想既堅持原則、敢於鬥爭又把握大勢、與時俱進的政治品格。

