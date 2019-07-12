中評現場：韓、王出席義消餐會　綠委沒人理

綠委邱議瑩（右）幾度轉頭望向主桌，被現場對韓國瑜的高人氣與喧鬧聲吸引；另一名綠委許智傑（左）則微笑低頭。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月12日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜昨晚跟前“立法院長”王金平不約而同出席高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，韓王二人連袂出電梯步入會場，一同受到義消兄弟及媒體熱情招呼，頗有重溫去年三山造勢大進場的好交情。有趣的是這場義消總隊餐會也邀請高雄在地多位民進黨籍“立委”多人到場，但現場似乎更歡迎高雄市長韓國瑜，也讓坐在“次桌”的“綠委們”低頭滑手機、面無表情或轉關注主桌的高人氣。民進黨“立委”從執政黨變成在野黨，首次嚐到了人情冷暖。



今晚出席餐會者包括高雄市長韓國瑜、前“立法院長”王金平、國民黨“立委”黃昭順、國民黨市黨部主委莊啟旺、議長許崑源等人，民進黨則包括“立委”邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、李昆澤等人，綠營“立委”坐在“次桌”而非主桌，義消兄弟全部搶跟韓國瑜合影，打招呼，民進黨在高雄淪為在野黨，也跟過去執政時有很大落差，這種心情恐怕是如人飲水，冷暖自知。



這場餐會11日晚間在高雄林皇宮舉行，韓王連袂進場，吸引媒體搶拍，現場百名義消顧問也紛紛拿起手機拍攝韓國瑜，不時傳出“韓市長加油”、“王院長加油”等口號，韓王二人就主桌定位後，也成為全場目光焦點，隔壁次桌坐滿民進黨籍民意代表，但上前跟綠營“立委”打招呼的幾乎區指可數。



席間，韓國瑜跟王金平不時交頭接耳，韓還拿起紙筆記事，雙方也同台向現場義消們敬酒。王韓先後上台致詞，但王先行離去，隨後韓國瑜也離場，全程未安排受訪。



王金平受訪時強調，自己是全台義消總會總會長，跟打火兄弟宛如一家人，應邀赴宴是感謝顧問團平時的協助奉獻，而非跑來拉票的。



今晚出席餐會的包括高雄市長韓國瑜、前“立法院長”王金平、國民黨“立委”黃昭順、民進黨“立委”邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、李昆澤等人。但綠營“立委”身處現場似乎被冷落，也跟過去執政時有很大落差。