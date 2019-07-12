當郭台銘“特朗普化” 藍軍要小心

郭台銘來桃園忠貞市場 掃街拜票，貿易里長宋子毅出面接待。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月12日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘11日到桃園中壢龍岡忠貞市場掃街拜票，並到“國旗屋”參加升旗典禮，值得注意的是，國民黨“立委”、市議員卻沒有人主動陪同。隨著郭台銘發言愈來愈嗆辣，開始朝“特朗普化”時，藍軍就要小心。



美國總統特朗普是典型商人性格，帶有一點霸氣，在處理中美貿易戰或朝鮮半島議題，往往讓對手摸不著底細，讓人又怕又畏懼。



很多人把郭台銘“棄商從政”，與特朗普拿來對比，這位政治素人，在幕僚精心包裝下，努力朝向“果凍”、“郭懂”等好形象來走，爭取藍營與中間選民認同。



事實上，當郭台銘表態參選2020，到正式初選民調，面臨短時間要爆發政治能量，確實苦了郭董本人，在民調可能落後給高雄市長韓國瑜，焦慮感上身，開始恢復霸氣。



以11日為例，郭台銘在桃園深藍市場掃街拜票，一開口批評時政，幾乎所有人都得罪了。包括批評蔡英文、砲打國民黨黨中央，揚言執政後開徵富人稅第一個要查是商業總會理事長賴正鎰。



甚至人在桃園地盤，為了買Lamigo球隊的事，不惜開轟民進黨桃園市長鄭文燦，到處都是煙硝味。



郭台銘突然“特朗普化”，利弊得失很難說，有人就愛“沒有包裝”的郭董，這樣才是完全的政治素人。



桃園藍軍政治人物，為何不給郭台銘面子？有一種說法是桃園還是朱立倫的地盤，桃園藍軍是否“棄郭挺韓”，往韓國瑜陣營靠攏？不知道。



但是如果郭台銘因為“特朗普化”，讓藍軍開始保持距離，就是一大警訊。