蔡過境美？戚振宏答中評：為大選打兩岸牌

中國國際問題研究院院長戚振宏（中評社 海涵攝） 中評社7月13日電（記者 海涵 李娜）台灣地區領導人蔡英文開始“出訪”加勒比海四國，於當地時間11日“過境”美國紐約。中國國際問題研究院院長戚振宏11日接受中評社記者採訪時指出，島內大選將至，民進黨打“民生牌”不行，只能打“兩岸牌”、使兩岸進一步對抗。民進黨為謀一黨、一己之私犧牲兩岸人民共同利益，這是很可悲的、也是可恥的。



近日，蔡英文“過境”美國一事引發輿論關注。12日，外交部和國台辦雙雙就此事展開回應。外交部發言人耿爽回應說，關於台灣地區領導人“過境”美國的問題，我們已經表明過立場。這裡我願意再次強調，中方堅決反對美台的官方往來，這一立場堅定明確。我們已經就此向美方提出了嚴正的交涉，我們敦促美方恪守“一個中國”原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文“過境”，停止美台的官方往來，也不要為“台獨”分裂勢力宣揚“台獨”主張提供任何平台，慎重妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。



國台辦發言人馬曉光就蔡英文“過境”美國應詢表示，蔡英文及民進黨當局為一黨、一己之私，企圖借助外部勢力挑戰一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定，從中謀取政治利益。任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。民進黨當局罔顧台灣民眾安危福祉，挾洋自重，甘當外部勢力干涉中國內政的棋子，更是錯判形勢，背離民心，難逃被唾棄的下場。



戚振宏在接受採訪時表示，蔡英文在島內很不得人心，去年的台灣“九合一”選舉已經證明了這點，民進黨失去了其“大本營”高雄。台灣2020年大選馬上就要到來，民進黨打“民生牌”不行，只能打“兩岸牌”、使兩岸進一步對抗。同時，民進黨還借助美國力量，尤其是趁中美之間矛盾和衝突上升之際，不斷挑動兩岸敏感神經。民進黨為謀一黨、一己之私犧牲兩岸人民共同利益，這是很可悲的、也是可恥的。



戚振宏說，我們歷來主張台灣問題是中國內政，反對任何國家干涉中國內部事務。兩岸有智慧也有能力解決兩岸之間的問題。特別是今年一月份習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話中提出，歡迎台灣各界人士來大陸就“一國兩制”台灣方案展開探討。相信在祖國統一進程中，即使有各種問題和困難，但是“青山遮不住，畢竟東流去”。我們對未來還是充滿信心的。

