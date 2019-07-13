習近平外交思想怎用於中美關係？欒建章答中評

中聯部研究室主任欒建章（中評社 海涵攝） 中評社北京7月13日電（記者 海涵 李娜）中聯部研究室主任欒建章日前在參加中共中央對外聯絡部與光明日報社聯合舉辦的習近平外交思想理論研討會期間接受中評社記者採訪。他表示，中國提出構建新型國際主要是著眼於構建新型的中國與世界關係。這種新型的中國與世界的關係首先表現為新型的中美關係。在處理中美關係的時候，我們希望用人類命運共同體這種包容性理念來超越西方思維中的二元對立理念。在朝著這個方向努力的過程中，有時需要以合作的形式，有時也需要以鬥爭的形式。以鬥爭求合作，合作或許就可以促成。



欒建章表示，中國希望與美國構建互相尊重、公平正義、合作共贏的新型中美關係，也一直努力在這麼做。但美國總有一些人秉持著舊的國際關係理念、舊的零和博弈觀念和舊的冷戰思維。近代以來，我們所面對的世界，基本上是西方主導的，與此相關的國際關係理論和思維模式是以二元對立為基礎的，就是把世界分成“你的”和“我的”。這些年來，美國總是在世界範圍內尋找“敵人”，就是受這種思維影響。



“而中國的思維方式是什麼呢？”欒建章說，人類命運共同體是中國的思維方式。這種思維方式實際上是一種更包容開放和非排他性的思維方式，不以尋找敵人為邏輯起點。因此，在處理中國和美國之間複雜關係的時候，我們希望用人類命運共同體的這種包容性理念來超越西方思維中的二元對立理念。讓美國感到中國既不是過去的蘇聯，也不是現在美國。而美國正是認為中國同自己一樣，會走國強必霸的老路，才會對中國進行防範和打壓，這就是事情的本質。



但是欒建章也坦陳，用人類命運共同體的這種包容性理念去超越西方思維中的二元對立理念，這個過程並不會一蹴而就。因為幾百年來，這種二元對立的思維方式無處不在。包括中國很多人都深受這種思維的浸染。



欒建章指出，在這樣的情勢之下，習近平外交思想的重大理論貢獻就在於它構建了一種新的理論。這種理論並不是把世界劃分為“你的”“我的”、“敵人”“盟友”，而是以開放的、包容的、整體的理念來處理國與國之間的關係。不過中國和美國在處理國際關係時所秉持的理念之不同由來已久，不可能短時間內就能達成共識。但即使有困難，中方一直在把中美關係往新型中美關係上引導。這需要一個過程，不是一件容易的事情。在這一過程中，有時需要以合作的形式，有時也需要以鬥爭的形式。以鬥爭求合作，合作或許就可以促成。“鬥爭”和“合作”二者之間充滿著辯證法，不要以為有鬥爭就不是人類命運共同體了。如果沒有了鬥爭性，人類命運共同體就不存在，因為矛盾的對立統一是事物存在的根本條件，也是根本動力。中美關係也體現著這種辯證性。中方在處理中美關係的過程中一直向積極方面推動，但一定要堅持底線思維，不能少了鬥爭精神。



欒建章表示，中國是愈挫愈堅的，沒那麼容易被打敗。從中國的歷史來看，外部壓力越大，我們越團結，戰鬥性就越強。但我相信，中美兩國之間雖有問題，但大方向還是在沿著協調、合作、穩定的基調往前走，因為這不僅符合中國的利益，也符合美國的利益，也符合全世界的利益。對中美關係的前進，我們要有信心，也做好了應對複雜局面的準備。



