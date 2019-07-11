胡春華強調扎實推動構建中國特色和諧勞動關係

中評社北京7月11日電／全國構建和諧勞動關係先進表彰會11日在北京召開。中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華出席會議並講話。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國務院的決策部署，扎實推動構建中國特色和諧勞動關係，促進經濟增長、就業和勞動關係穩定，增進社會和諧，更好服務經濟社會發展大局。



新華社消息，胡春華指出，勞動者既是經濟社會的建設者，也是發展成果的共享者，要把解決廣大職工最關心、最直接、最現實的利益問題作為根本出發點和落腳點，切實保障好勞動者在勞動報酬、職業培訓、職業安全衛生保護、休息休假等各方面的基本權益，特別要切實解決拖欠農民工工資等問題。要充分發揮勞動關係協商協調機制的作用，不斷擴大集體協商和集體合同制度的覆蓋範圍，推廣職工代表大會、廠務公開等做法，創新協調勞動關係三方機制，增強協商協調的實效性、權威性。要加強勞動關係矛盾糾紛事前預防、事中化解和應急處置，有效防範化解勞動關係矛盾和風險。政府、群團組織、企業、勞動者等各方面要共同努力，以受表彰單位為榜樣，形成共建和諧勞動關係的強大合力。



會議由全國人大常委會副委員長、中華全國總工會主席王東明主持，全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍出席會議。