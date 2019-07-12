中評關注：王金平不再說選到底　看到風向？

韓國瑜跟王金平席間互動自然、融洽。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨民調第四天，勝負風向已出現。高雄市長韓國瑜、前“立法院長”王金平11日晚間出席高雄市義消總隊顧問團聯誼餐會時意外同框，外界聯想是否有“韓王結盟”意味？王雖否認，卻透露雙方已敲定下次會面時間，被問到是否仍“參選到底”，王也用“以後再講”帶過，態度明顯軟化，是否已為雙方結盟埋下伏筆？



王金平與韓國瑜11日晚間再度同框，一起出席高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，兩人一起緩緩走出電梯，進場相鄰坐在主桌上，互動聊天都十分自然，笑容滿面，互動熱絡，完全沒有冷場，還私底下交談，王金平更拿出筆記本寫字紀錄。



王金平首先上台致詞，韓國瑜在台下認真聆聽，王也祝韓“心想事成”。王先行離去受訪時針對媒體詢問韓王結盟的可能性？王金平則四兩撥千金說“他（指韓國瑜）知道我要來，他在樓下等我。”還透露寫筆記是因為雙方另外有約會，會再見面，喝小酒餐敘。



王金平3月開記者會宣布參選2020，又因不滿國民黨黨內初選制度一再更動，6月6日宣布拒絕參加“奇奇怪怪”的初選。王最近全台造勢，金平之友會遍地開花，更說會參選到底，若把他辦過的餐會加總，已吃掉新台幣上千萬元，動向讓外界霧裡看花。



最近表明參選到底的王金平，11日面對媒體詢問卻說“以後再說”，是真的態度軟化，還是因剛與韓國瑜同台不想弄得太僵。王所謂已敲定與韓下次見面的時間，應該就是初選出爐後，那這場見面是爭取結盟機會，還是待價而沽？引人遐想。



國民黨初選民調要進行到14日本周日，參選人之一、前台北縣長周錫瑋9日就在政論節目指出“第一名跟第二名的差距很大”，11日也傳出民調外洩疑雲，加上韓國瑜呼聲最高穩操勝算，前鴻海董事長郭台銘也處於選情告急狀態。王金平態度改變是否與這些風向有關？