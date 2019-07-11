李克強：積極應對氣候變化　深化節能減排工作

中評社北京7月11日電／近日，中共中央政治局常委、國務院總理、國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組組長李克強主持召開領導小組會議。



新華社消息，中共中央政治局常委、國務院副總理、國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組副組長韓正出席會議。



會上，生態環境部、發展改革委作了匯報，領導小組成員發了言。李克強說，近年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門積極踐行新發展理念，推動應對氣候變化和節能減排工作取得顯著成效。二氧化碳排放強度持續降低，非化石能源消費比重逐步提高，可再生能源電力裝機總量占全球的30%，新增森林蓄積量已提前完成2030年目標；主要污染物排放量明顯下降，生態環境質量不斷改善。新形勢下，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照推動高質量發展的要求，統籌謀劃經濟社會發展和應對氣候變化、節能減排工作，促進經濟結構優化升級，推動新舊動能轉換，挖掘節能潛力，加快形成綠色低碳循環發展的產業體系，加強生態文明建設，堅決打好污染防治攻堅戰，促進經濟社會持續健康發展，並為全球應對氣候變化挑戰繼續作出應有貢獻。



李克強指出，我國是世界上最大的發展中國家，發展不平衡不充分問題仍很突出。我們會繼續付出艱苦卓絕的努力，確保兌現對國際社會作出的2030年左右二氧化碳排放總量達峰和強度大幅下降的承諾。同時，我們願與國際社會一道，堅持共同但有區別的責任原則、公平原則和各自能力原則，加強合作，共同維護《聯合國氣候變化框架公約》、《巴黎協定》及其實施細則，推動氣候變化多邊談判充分體現發展中國家訴求，促進全球氣候治理向更加公平合理、合作共贏方向發展。



李克強說，各部門要形成合力，深入推進節能減排工作。一要聚焦重點領域，大力推行工業清潔生產、交通節能減排，結合城鎮老舊小區改造推進建築節能改造，繼續發展水電、風電、太陽能發電等清潔能源。持續推動燃煤電廠和鋼鐵產能超低排放改造，促進工業爐窑全面達標排放，加快補上污水、垃圾處理等基礎設施短板。深入開展全民節能減排低碳行動。二要發展壯大節能環保產業，提高節能減排效率，培育新的增長點。加快突破清潔能源和低碳領域的關鍵技術，做強節能減排裝備製造業，大力推行節能減排合同管理服務。推進政府等公共機構執行節能產品強制採購制度。三要更加注重運用經濟政策、法規標準等手段，調動各方面節能減排的內在積極性，不搞簡單化處理和“一刀切”。健全促進綠色發展的價格等機制，推廣脫硫、脫硝電價成功經驗。加大綠色金融支持。落實好促進節能減排相關稅收優惠政策。加快建立用能權、排污權和碳排放權交易市場。構建節能減排的長效機制。



孫春蘭、胡春華、劉鶴、肖捷、何立峰參加會議。