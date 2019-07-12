藍軍謝坤宏解析朱立倫、王金平的目的

中國國民黨中央委員、前“行政院”中部聯合服務中心副執行長謝坤宏。（中評社 林谷隆攝） 朱立倫初選期間在網路下大量廣告，更安排多場記者會，動作之大令人關注。（中評社 林谷隆翻攝） 中評社台中7月12日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨2020初選，黨中央委員、前“行政院”中部聯合服務中心副執行長謝坤宏接受中評社訪問表示，最近輿論聚焦在韓國瑜、郭台銘身上很正常，朱立倫與王金平卻是動作異常的多，他判斷朱是要靠“會做事”來爭取政黨輪替後的職位；王則是要靠本土派實力，來製造韓、郭與他合作的“必要性”，王不會“脫黨參選”。



謝坤宏，1971年生，彰化師範大學工學院博士候選人，曾任三屆（17、18、19屆）國民黨中常委、“行政院”中部聯合服務中心副執行長等職，現任台灣青年菁英協會理事長、國民黨中央委員。父親謝國雇歷任台灣省農會總幹事、台北市農產公司總經理，在台灣農會體系有一定影響力。



中國國民黨2020初選民調在7月8日至14日進行，每晚6點到10點，以市內電話進行，並在15日公布結果。參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人。朱立倫參選以來支持度一直落後在韓國瑜、郭台銘之後，機會不大，卻投入大量廣告，造勢動作不斷，動作之大令人關注。



謝坤宏11日晚間接受中評社訪問，暢談2020大選、解析朱立倫與王金平的動作目的。



謝坤宏分析，雖然以民調預測，朱要勝出的可能性不高，但曾任“行政院副院長”的他對國民黨執政還是有很多想法，將來無論郭台銘或韓國瑜初選出線都可能倚重朱出任副手，或執政後出任“行政院長”，這可能是朱在這段時間大量曝光自己，提出政見，主張黨內團結的關鍵原因。



不過謝坤宏也提到，領導人要有誠信，朱立倫已經選過2016大選，當時輸了300萬票（蔡英文689萬，朱立倫381萬），這是國民黨員內心的痛，換柱也把他自己換下來，選舉有很多方式行銷自己，砸很多資源下很多廣告，反而會讓民眾認為這是一場不公平選舉，民眾觀感可能不會盡如其意。



至於王金平，雖未參加國民黨黨內初選，佈局動作從未停歇，日前在台北一場造勢餐會上，更要求支持者在發動連署時要記得相挺，王的動作耐人尋味。



謝坤宏認為，王金平是國民黨的寶，也是台灣的潤滑劑，王金平還曾親口告訴他“不會脫黨參選”，這些動作跟宣示，不排除還是收攏支持者與展現能量。王曾對外宣示“2020大選，選票上一定有他”，副手搭配也是一個最有利的選擇。地方派系要角與農漁會幹部很多都是王的支持者，加上王本身是本土派大老，郭、韓都是外省第二代，無論哪一個出線，都需要跟王結合。



有名嘴爆料，王金平在等國民黨再次發生換柱事件，伺機補上候選人的位置，2020大選國民黨再次選前換將的可能性？



謝坤宏回答，2020與2016大選是完全不同的格局，2016是拋磚引玉，2020是國民黨存亡保衛戰，他前陣子曾面建吳敦義，7月15日初選結果出爐後，黨中央應該立即與五位參選人及王金平，一起召開大團結的宣示記者會。這六個人都要公開承諾，初選過後，任何人不支持勝出人選，就是私心太重，2020大選是國民黨存亡保衛戰，都要放下自我，共同追求“中華民國”的大我。