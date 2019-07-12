中評關注：馬英九洩密案更審今宣判有無罪？

馬英九被控洩密等案，台灣高等法院今天上午將作更一審宣判，依法判決即告定讞。（中評社 資料照） 中評社台北7月12日電（記者 倪鴻祥）2013年9月因前“立法院長”王金平與民進黨團總召柯建銘涉及的司法關說疑雲，衍生出馬英九被控洩密等案，一審原判馬無罪，二審台灣高等法院改判4月徒刑，全案上訴“最高法院”撤銷發回高院更一審，今天上午10時將作出宣判。由於本案依法不得再上訴，宣判即告定讞，本案不只關乎馬英九清白，還有許多政治效應。



馬英九今天沒有公開行程，將視高院更一審判決結果再決定如何回應。2016卸任的馬英九官司纏身，另有國民黨黨產處分的三中案（中廣、中影、中視），被控涉嫌違反證券交易法特別背信等罪，尚在台北地方法院審理中。



2013年9月司法關說疑雲由當年“最高檢”察總長黃世銘揭發，主要是當年特偵組透過監聽，得知王金平、時任“法務部長”曾勇夫、“高檢署”檢察長陳守煌疑為柯建銘的全民電通背信案進行關說，此事造成重大的政治風暴與司法風暴。



政治風暴方面，導致“馬王9月政爭”、國民黨內嚴重分裂至今、馬英九聲勢跌入谷底、王金平透過司法訴訟保住國民黨籍與“立院”龍頭，柯建銘與民進黨全力反撲，國民黨在2014年縣市九合一及2016年大選接連慘敗的主因之一（九合一慘敗另一主因是2014年318反服貿太陽花運動；2016大選慘敗另一主因是“換柱”）。



當年告發馬英九與黃世銘共犯洩密的前民進黨發言人、律師黃帝穎10日在臉書發文指出，馬曾在二審被判洩密有罪，此次更審並無新調查證據，且共犯黃世銘已判刑定讞，馬要改判無罪的可能性很低。



馬英九若獲判有罪，將成為台灣第二位遭判刑定讞的領導人（第一位是陳水扁）。馬最近對國民黨進行中的初選保持距離，但仍傳出他挺郭台銘參選的說法，韓國瑜粉絲因此對馬十分不滿，國民黨中央7月7日舉辦的台北府前凱道造勢，還有韓粉掛出“馬英九為何挺郭”的紅布條，表達抗議。



馬英九不是會拉幫結派的人，又得罪了凝聚力超強的韓粉，明天的宣判，馬若能無罪脫身最好，不然得罪韓粉，對他十分不利。