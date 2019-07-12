王志民：中央堅定支持特首依法施政

香港中聯辦主任王志民昨日出席香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年籌備委員會成立大會發表講話（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月12日電（記者 張心怡）香港中聯辦主任王志民昨日出席香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年籌備委員會成立大會發表講話時指出，中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為；堅定支持香港警方依法履行職責，維護社會秩序和保護市民安全；堅定支持廣大香港市民“護法治、反暴力”的共同訴求和行動。



王志民說，當前香港形勢的變化，促使我們大家思考一個關係到香港的當前和今後長遠發展，也關係到全體港人根本福祉的重大問題：我們究竟要一個什麼樣的香港？是要法治的香港，團結、安定、文明的香港，還是暴力的香港，爭拗、撕裂、不文明的香港？



王志民表示，針對最近發生的一系列暴力事件，很多香港市民紛紛予以同聲譴責。面對暴力衝擊占領立法會事件，越來越多的香港市民更加清楚地認識到，如果縱容違法犯罪甚至為暴行美言、開脫、撐腰，就是對香港法治精神的公然挑戰，最終必將損害全體港人的根本利益。因此，中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為；堅定支持香港警方依法履行職責，維護社會秩序和保護市民安全；堅定支持廣大香港市民“護法治、反暴力”的共同訴求和行動。



王志民提到，近期發生的暴力事件對香港經濟民生的影響已經開始顯現，立法會大樓被破壞後預計短時間內無法恢復運作，44項共計700多億民生項目撥款申請不能如期審議，香港整體消費者信心指數也跌至五年來最低水平。林鄭月娥行政長官在慶祝香港特區成立22周年酒會上也坦言，香港現時面臨的問題非常多，既有日益增加的經濟下行風險需要應對，又有不少棘手的民生難題亟待紓解。如果香港社會繼續爭拗不斷，這些工作都無從談起，問題和風險只會越積越多。



王志民強調，特區政府將以更包容開放的態度聆聽意見，使社會盡快回歸平靜。我們應該給特區政府時間和空間，大家應該團結前行，和衷共濟建設香港這個共同家園。

