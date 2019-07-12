藍軍謝坤宏預測：蔡英文沒收選舉非不可能

中國國民黨中央委員、前“行政院”中部聯合服務中心副執行長謝坤宏。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中7月12日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨2020初選，黨中央委員、前“行政院”中部聯合服務中心副執行長謝坤宏接受中評社訪問表示，國民黨上演所謂“換柱2.0”可能性很低，但另一種可能性較高，就是2020根本沒有選舉，民進黨用“中共代理人”羅織國民黨候選人罪名，到時台灣一定大亂，蔡政府趁機沒收選舉。



謝坤宏，1971年生，彰化師範大學工學院博士候選人，曾任三屆（17、18、19屆）國民黨中常委、“行政院”中部聯合服務中心副執行長等職，現任台灣青年菁英協會理事長、國民黨中央委員。父親謝國雇歷任台灣省農會總幹事、台北市農產公司總經理，在台灣農會體系有一定影響力。



謝坤宏告訴中評社，比起國民黨再次出現“換柱事件”，他更預測2020大選，選到最後可能會沒有選舉，因為當民進黨無法百分之百篤定贏得選舉，就會有很多故事發生，2004年的兩顆子彈就是前例。



他強調，民進黨激化兩岸關係對立，這段時間一直在推動修法，通過多個法案，宣示要制止“中共代理人”。但所謂的中共代理人，綠營是要用意識形態冠上罪名，這將是刑法100條的復辟，當藍軍的氣勢越來越強，蔡英文的下一步可能就會用“中共代理人”之名，來取消國民黨候選人的資格，到時台灣一定大亂，蔡政府趁機沒收選舉。



謝坤宏認為，按照民進黨與蔡英文的作風，沒有什麼是不可能，民進黨原訂的初選時間，因殺出賴清德參選，硬是拖到六月中才舉行，這樣的做法因人設事，哪有所謂的民主與進步，國民黨千萬不能小看輕視。