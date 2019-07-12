伯格斯滕語中評：反制美中走向新冷戰趨勢

伯格斯騰表示，近期的聯名信就是要強調“中國不是敵人” 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓7月11日電（記者 余東暉）最近參與聯署美國百位專家學者致特朗普公開信的美國知名國際經濟學家伯格斯騰（Fred Bergsten）對中評社表示，這封信就是要對美國當下流行的“中國是敵人”觀點做出有力回應，強調“中國不是敵人”，支持美中以建設性、合作的態度解決問題，反制兩國走向新冷戰的趨勢。



華府智庫彼得森國際經濟研究所前所長、高級研究員伯格斯騰10日接受中評社記者專訪，談到參與聯署公開信的初衷。他指出，這封信的目的是對目前美國傳播的觀點－－“現在中國是敵人”作出有力的回應。我們吸引讀者注意－－文章的標題說“中國不是敵人”。



伯格斯騰說：“美國和中國應該努力合作，為我們面臨的真正問題找到答案。要以建設性和合作的方式做到這一點。所以我們這群對中國、對美國外交政策、對美國經濟非常有經驗和有見識的人認為，大聲說出我們的意見，表達我們的觀點，試圖反制走向一個新冷戰的趨勢是很重要的。我們認為走向新冷戰將是一個巨大的錯誤。”



最早在2005年提出美中“兩國集團”（G2）概念的伯格斯騰曾經闡述，美中兩國應當合作，共同主導世界事務。如果美國要鼓勵中國在全球經濟中承擔更多的責任，就應該和中國分享全球經濟的領導地位。他建議，美中戰略經濟對話機制應升級為“領導世界經濟秩序的兩國集團格局”。G2概念得到布熱津斯基、佐立克、弗格森等美國大咖的呼應和倡導，但也在外交學界引發巨大爭議，美中官方從來沒有正式承認G2概念。