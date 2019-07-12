中評關注：青年學者座談兩岸關係和台灣研究

第十二屆政治學與國際關係學術共同體會議11日舉辦以“台灣研究與兩岸關係”為題的分組會議。 中評社北京7月12日電（記者 徐夢溪）第十二屆政治學與國際關係學術共同體會議11日在北京遼寧大廈舉辦以“台灣研究與兩岸關係”為題的分組會議。



西南政法大學國際法學院副教授謝小慶以“新時代兩岸關係與涉台國際環境塑造的法律思維”為題，表示新時代涉台外交中國際法運用目前其運用面臨以下幾個問題：“一個中國”原則的淵源形式單一，規範性不足，法律義務性不強；涉台國際規則的內容不適應兩岸統一進入實施階段的新要求；實施涉台國際規則的能力不強；解釋和適用涉台國際規則的能力和技術水平較低；主動運用國際規則的意識不強，並給出相關策略途徑。



中國人民大學國際關係學院博士生、政文觀止Poliview聯合發起人楊端程以“憲制、科學、愛中國——胡佛院士和他的政治學研究”為題，對胡佛的學術研究和研究價值做了總結。楊端程表示，作為中國現代政治學研究的先驅，胡佛對西方政治學概念全面反思，率先在台灣地區推動社會科學的中國化，開創了一系列研究範式和概念創新，為當代政治學發展留下了寶貴遺產。胡佛治學興趣廣泛，但在價值追求上一以貫之——通過科學手段研究並推動政治發展，維護 憲制。胡佛畢生同國民黨獨裁勢力和“台獨”分裂勢力進行了堅決鬥爭，為推動兩岸交流和國 家統一做出了重要貢獻，表現出強烈的愛國主義情懷。



清華大學公共管理學院博士生趙子龍以“大陸高校就創業措施如何影響台生在大陸發展的意願——基於493份問卷調查的模糊集定性比較分析”為題，探討高校就壓創業措施對台生在大陸發展意願的影響。趙子龍介紹了研究結論表示，高校傳統就業創業政策工具在提升台生在大陸就業和實習意願方面發揮主要作用，新型就業創業政策工具作用有限，高校促進台生在大陸發展的政策效果開始顯現。他建議，各高等院校應結合自身條件，有選擇性吸收地方“”。







