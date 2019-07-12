張仕榮：建設大灣區　推動“一國兩制”新實踐

中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院 “一國兩制”與國家統一研究所所長張仕榮。（中評社 秦正陽攝） 中評社北京7月12日電（记者 秦正陽）中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院 “一國兩制”與國家統一研究所所長張仕榮日前 “澳門社會經濟發展與粵港澳大灣區建設學術研討會”上表示，港澳的經濟社會發展是“一國兩制”實踐的關鍵所在。建設粵港澳大灣區，既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。粵港澳大灣區經濟實力、區域競爭力顯著增強，已具備建成國際一流灣區和世界級城市群的基礎條件。



張仕榮表示，維護國家統一是中華民族的根本利益，而實踐證明“一國兩制”是實現國家統一的最佳方案。“一國兩制”是在國家統一的前提下，為了尊重台、港、澳地區的現實情況和人民的意願，保證三地的繁榮穩定局面，在一個國家內實行兩種不同的社會制度。



張仕榮認為，黨的十八大以來，習近平總書記就“一國兩制”實踐的方向和原則問題，特別是如何正確認識和把握好“一國”與“兩制”的關係等，作了一系列高屋建瓴的論述。可以看出中央對港澳各項政策的核心在於維護國家的根本利益，即國家統一，其中也包含了港澳的繁榮穩定，在此前提下處理好兩制差異、中央政府與特別行政區政府的關係以及內地與港澳的互融互補，這是對於十多年來在“一國兩制”前提下港澳地區治理的精辟總結。



他指出，在實現對港澳有效治理的同時，國家對於港澳的可持續發展高度重視。特別是十八大以來，港澳與內地的深度融合逐步推進。國家“十三五”規劃綱要明確提出，支持港澳參與國家雙向開放、“一帶一路”建設。正如習近平強調的，“在新時代國家改革開放進程中，香港、澳門仍然具有特殊地位和獨特優勢，仍然可以發揮不可替代的作用。對香港、澳門來說，“一國兩制”是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台，共建“一帶一路”、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施是新的重大機遇。”



張仕榮認為，下一步港澳的經濟社會發展是“一國兩制”實踐的關鍵所在。建設粵港澳大灣區，既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。改革開放以來，特別是香港、澳門回歸祖國後，粵港澳合作不斷深化實化，粵港澳大灣區經濟實力、區域競爭力顯著增強，已具備建成國際一流灣區和世界級城市群的基礎條件。



“澳門社會經濟發展與粵港澳大灣區建設學術研討會”7月5日在廣東江門舉行，此次研討會由五邑大學與中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院聯合舉辦。45位與會學者圍繞“澳門回歸與‘一國兩制’的重要實踐”、“澳門定位與中國－葡語國家合作”、“一帶一路與粵港澳大灣區前景”和“粵港澳大灣區規劃與江門市發展定位”四大主題展開討論。並在會議期間考察江門五邑華僑華人博物館，了解五邑籍華僑華人在海外的艱辛創業以及回報家鄉的感人故事。



