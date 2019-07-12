民調不利脫黨參選？郭台銘脫口：下周一再說

郭台銘坦承目前民調對他不利，動向受矚目。(中評社 資料照) 中評社台北7月12日電／中國國民黨2020初選民調將進行到14日，傳出高雄市長韓國瑜迄今一路領先。參選人、鴻海創辦人參選人郭台銘11日晚上年代政論節目“新聞面對面”接受訪問坦承民調處於不利位置，並首度表示，過去沒有想過脫黨參選，但面對民調顯然有問題，要等到下周一看韓國瑜怎麼發球，他再來回應。他一定拚到最後一刻。



郭台銘直言，他決定參加國民黨初選時，確實有人建議他獨立參選，但他想到父親一輩子國民黨，想到國民黨仍是台灣安定的力量，因此想都沒有想過。 郭台銘11日晚上受訪的說法為脫黨參選留了伏筆。



郭台銘並喊話，他是韓國瑜大哥的同學，“希望你好好的思考，這一兩天，不要受外界的打擾，我覺得你是一個有擔當、有勇氣、有領袖魅力的，就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇”。節目最後，郭台銘甚至向韓國瑜說出：“就算大哥拜託你”的話。



對於8日開始的初選民調，郭台銘坦承，自己確處不利位置，因此國民黨要三贏還是三輸，發球權不在他手上，發球權在韓國瑜手上，因此對於是否脫黨參選，他會等韓國瑜怎麼做出最後發球決定後，他再來回應。



郭台銘說，他這一輩子永遠是在求生存，永遠是，他沮喪最多十分鐘就會面對，今天這場戰爭，他一定打到最後一刻，他到現在還在拚，他一定拚到周日的晚上，一定拚到最後一刻。



被問到提到與前“立法院長”王金平合作“郭王合”或“郭王配”的可能，郭台銘表示，王金平是將來要大選很重要的一個人選，而且是他最缺的陸軍，在過了初選以後，“任何事情都可以談，只要初選我出線了”。



至於若初選落敗未來有無可能和台北市長柯文哲合作，是不是中間已有人在穿梭或是接觸？郭台銘說，“我們沒有接觸”，他現在專心把國民黨初選打完，下周過後，再去考慮將來的結果。



