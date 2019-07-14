快評：30年都沒變　經濟大師點醒台灣

中評社快評／“小巷子、滿街機車、薪資停滯…，30年都沒變。”近日訪問台灣的美國經濟大師泰勒.柯文（Tyler Cowen）為自己看到的現狀感到驚訝，他點出現實，不過也傷了一些人，網上有不少對他反唇相譏的。



泰勒.柯文被《經濟學人》評選為“全球百大最具影響力經濟學家”，他於7月8日訪台，在“台灣大未來”論壇發表演說，針對中美貿易戰情勢等做深度探討，點名星、韓、台前景堪憂，因為星、韓、台以往兩面得利，如今勢必得失去中美其中一方的好處。



泰勒.柯文還談及此行對台灣的感想，令台灣汗顏。泰勒.柯文說，令他相當驚訝的是，台北與30年前相比，幾乎沒什麼變化，台北的建築物、小巷子、滿街機車，85%都沒改變；而30年前的廣州與現在相比，有90%的不同，首爾、香港、新加坡，10年的變化就很大，台北是他所知的亞洲城市中，變化最小的。



儘管有人不認同泰勒.柯文的看法，提出反駁，但30年來台灣變化小，卻是明擺著的、不爭的事實。很多人將台灣的停滯不前歸咎於天天拚政治、民粹橫行，歸咎於搞分裂、兩岸對抗，總之，是30年民粹與“台獨”使台灣原地踏步。



台灣亟待改變。去年底的“九合一選舉”結果，顯示台灣已踏出改變的第一步。2020年大選已經到來，台灣又到抉擇的時候，也是有希望出現重大改變的時候。民心思變緣於民生凋敝，回歸民本，安定兩岸，是台灣該有的選擇。