蔡英文紐約行程滿檔　哥大閉門座談受矚目

蔡英文出訪加勒比海邦交國，在飛機上廣播。（照片：隨行採訪團提供） 中評社紐約7月11日電（記者 黃筱筠）蔡英文美東時間11日下午3點抵達紐約甘迺迪機場，在飛機降落之際，府方公布訪團紐約行程。蔡英文訂12日下午於教授黎安友（Andrew Nathan）主持下，與多位哥倫比亞大學學者、相關領域研究生在哥倫比亞大學進行閉門對談。



蔡英文“自由民主永續”之旅，11日自台灣啟程將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海地區邦交國，並將過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程，其中將在美國停留4晚。



蔡英文這次在紐約停留2晚，行程滿檔，下機第一個行程出席與邦交國駐聯合國常任代表歡迎酒會。這不僅是台灣領導人首次在紐約與邦交國聯合國常任代表會見，會見地點選在駐紐約辦事處，也創下首例。



美東時間12日蔡英文將與桃園市長鄭文燦同台。蔡應邀出席由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，會議將由USTBC主席暨NASDAQ董事長史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人，包括美光、花旗、GE、康寧等重量級美國企業領袖均將出席。桃園市長鄭文燦也將率領台灣的企業領袖團與會。



美東時間12日當天下午，蔡出席哥倫比亞大學閉門座談後，晚間出席紐約與僑界人士晚宴並發表講話；也將於晚宴前的貴賓酒會，向包括美方政界在內賓客致意。



在紐約停留的最後一天，即美東時間13日上午，蔡英文將與台灣留學生在中央公園見面並一起健走。當天，蔡英文也將會見多位美方政要，並安排與美方政要通話。

