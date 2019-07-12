積極擴大對外開放正當時

在一個國家的發展歷程中，對外開放是不可避免的大趨勢，中國也不例外。 中評社北京7月12日電／面對外部貿易環境的不確定性，進一步加大對外開放，不僅可以緩解外部壓力，同時能夠利用快速增長的國內市場，為經濟轉型發展提供重要契機，是平衡內外部壓力的最優選擇。縱觀歷史，中國對外開放的進程如何？取得了怎樣的進展？又有哪些改進空間？



外商對華直接投資平穩增長



經濟參考報發表京東數字科技首席經濟學家沈建光、京東數字科技宏觀研究員姜傳鉞文章表示，在一個國家的發展歷程中，對外開放是不可避免的大趨勢，中國也不例外。1979年，中國創辦經濟特區，邁出了對外開放的第一步；2001年，中國正式加入世界貿易組織，開始融入全球產業鏈；2013年，中央提出建設“一帶一路”，積極發展與沿線國家經濟合作；2016年以來，全球貿易保護主義愈演愈烈，叠加國際經貿關係出現變化，加快開放的必要性再次凸顯。



根據聯合國貿發會議發布的《2019年世界投資報告》顯示，截至2018年，全球外商直接投資已經連續第三年下滑，歐盟和美國都在對外商投資嚴加審查、增加壁壘。而來自中國方面的數據更加積極。根據商務部數據，2018年中國實際利用外商直接投資金額達1350億美元，創歷史新高的同時，延續平穩增長態勢；2019年1-5月，全國實際使用外商直接投資546.1億美元，同比增速升至3.7%。



除此以外，中國對外商投資限制性措施的數量大幅減少，梳理髮改委歷年《外商投資產業指導目錄》可以發現，中國近年來對外商投資監管的修訂愈發頻繁，近五年已四次修訂產業指導目錄。2019年，外商投資准入負面清單規定了40條限制性措施，較2007年的125條已減少近70%。同時，3月全國人大表決通過《外商投資法》後，商務部和司法部正在抓緊起草配套法規，預計今年年底完成，並於明年1月1日與外商投資法同步實施。



而隨著中國資本市場限制的逐漸放寬，海外資金開始大幅增配中國證券資產。國際收支表中的金融賬戶顯示，2018年，證券投資流入超過1600億美元；其中，股權分項流入達607億美元，債券分項流入更是達到995億美元，均為歷史新高。2014年以後，中國資本項目國際化進程加速。在此期間，人民幣加入SDR，滬港通、深港通、債券通、滬倫通陸續啟動，A股和債券也先後納入MSCI指數和巴克萊指數，外資加速進入中國資本市場。根據央行數據，截至2019年3月，境外投資者持有中國股票和債券規模分別為1.68萬億元和1.82萬億元，相比2013年12月大幅增長388%和356%。



四大領域發力擴大未來開放方向



文章分析，從外資流入的總量情況看，中國對外開放的確取得了很大的進展。特別是自2001年加入世界貿易組織以來，中國在降低關稅、放開外貿經營權以及擴大工業、農業、服務業等領域的對外開放方面取得了很大進展，並且達到了入世承諾的硬約束。當然，不可否認的是，中國在減少國有企業行政干預、消除非關稅貿易壁壘、保護知識產權等軟條款上仍有改進空間，未來的改革或將集中在這幾方面。



一是服務業開放潛力較大。根據OECD數據，2018年中國FDI監管限制指數為0.251，高於非OECD國家和OECD國家平均水平。從分項來看，中國對外國股權的限制較為嚴格，對外國雇員的限制也要高於平均水平。分行業來看，中國FDI監管限制指數最高的行業以服務業為主，而製造業的對外開放程度較高。



二是資本賬戶開放程度有待提升。2014年以來中國資本項目開放逐漸加速，不過，中國資本賬戶國際化程度有待提升。雖然資本賬戶管控是管理資金流動和穩定金融市場的重要措施，立即全面放開並非合理之舉，但結合全球的發展經驗，目前在防控風險的前提下適當放鬆資本賬戶管制將利大於弊。

