Libra項目帶來挑戰 中國須未雨綢繆

中評社北京7月12日電／Facebook的Libra項目白皮書發布，世界嘩然，Libra項目構建的以美元為支撐的數字貨幣將挑戰各國主權貨幣，更可能在不久的將來，強勢取代落後國家的主權貨幣。Libra項目有100個分布式系統節點，白皮書公布的28個創始節點，幾乎都是美國金融科技領域的巨頭。



證券時報發表清華經管數字金融資產研究中心研究人士羅玫等文章分析，從技術角度看，Libra的區塊鏈共識機制使用的是拜占庭共識技術：即一切事物需要三分之二的節點（企業）達成共識而決定事宜。控制系統三分之一的節點（企業）能夠阻撓Libra的正常交易，控制超過三分之二以上的節點（企業）可任意控制Libra系統，篡改歷史交易數據。如果Libra系統三分之一的節點是擁有司法管轄權的美國企業，阻撓Libra的正常交易是有可能發生的。所以，Libra項目淪為美國金融霸權的長臂管轄工具，僅僅是時間與程度的問題。在Libra初始的28個合作夥伴中，包括20家美國機構和8家非美國機構，非美國機構中有4家在美國上市。顯然Libra在探索新的美元霸權。美國的霸權不僅僅是軍事，也包括美元和互聯網。



Facebook的Libra項目白皮書開篇寫道，“儘管科技進步，讓全世界越來越多人享受到了金融服務，但到今天為止，全世界依然有17億成年人沒有介入到傳統金融與銀行服務中，而這17億人中，10億人擁有移動電話，5億人擁有互聯網。Libra的使命是為這些人提供他們所需要的金融服務”。Libra不僅旨在客觀上提供金融服務，更是在力圖實現以數字信用為基礎的新一代金融霸權。而沒有介入傳統金融與銀行服務，但擁有移動電話和互聯網的人群，大多分布在“一帶一路”沿線國家。



文章表示，布雷頓森林體系崩塌以來，美元與黃金脫鈎，為了維護美元為主導的金融體系，美國抓住第三次中東戰爭末，中東地緣政治重新分配的契機，通過和沙特等國家建立聯盟，使得美元成為歐佩克石油貿易結算的唯一貨幣，世界進入到石油本位美元的時代。但隨著中國、歐洲等經濟體的實力上升和新能源的崛起，石油作為工業血液的本身重要性在逐步下降。2008年金融危機以來，為了穩住金融體系，美聯儲推行了多輪量化寬鬆政策，特朗普上台之後不斷揮舞美元結算制裁大棒透支著美元的信用，運行了近40年的石油本位美元日趨衰落。在這種大背景下，建立在區塊鏈分布式系統之上的Libra數字貨幣項目應運而生。



Facebook推出的Libra項目將充分依托其獨有的資源優勢。2018年底Facebook的用戶量達到27億，約占世界總人口的40%左右，是中國微信支付、支付寶用戶之和的2-3倍，如此龐大的用戶基數讓Libra模式不可複制。



Facebook開發的Libra項目可以類比為一個以美元為支撐的世界支付寶（世界數字貨幣），而Libra項目對世界金融體系的影響將是全方位的，因為智能手機、移動互聯網和區塊鏈的普及是不可阻擋的世界潮流。因為Facebook的用戶遍布世界各地，Libra底層擔保資產主要是美元資產，利用區塊鏈技術作為載體的Libra項目，將助推強勢的美元穿透現有的金融管制，擊穿弱勢主權貨幣。這就是為什麼Facebook的Libra白皮書發布以後，美聯儲第一時間採取曖昧默許的態度並表示Libra不在管轄範圍，而世界其他央行紛紛反對的原因所在。

