西部基礎設施建設追求的是改變

中評社北京7月12日電／在地勢非常險要、距離河底150米高的斷裂大峽穀上建一座大橋，這在很多國家被網民看來是幾乎不可能的事情，近日卻在中國西部山區取得重大階段性進展。位於川滇黔三省交界處的“雞鳴三省大橋”主拱圈順利合龍，相關視頻及照片在網絡上公布後，引起了巨大關注。然而，這背後並非只是中國橋梁建造能力和技術獲得突破這麼簡單。



橋梁不僅跨越了峽穀



改革開放四十多年來，中國橋梁建設取得舉世矚目的成就，這已經獲得國際公認。在世界橋梁界有種說法：“上世紀70年代以前看歐美，90年代看日本，而到了21世紀，則要看中國。”中國不但建設了世界上數量最多的橋梁(公路橋梁總數超過85萬座，鐵路橋梁總數超過20萬座)，成為世界第一橋梁大國，而且在代表橋梁建設水平的世界排名前十的大跨度橋梁(包括梁橋、拱橋、斜拉橋、懸索橋)，都有半數在中國。尤其像去年建成通車的港珠澳大橋，全長55公里，是世界總體跨度最長的跨海大橋。這些數據標誌著，中國已從世界橋梁大國進入世界橋梁強國的行列。



而經過3年的施工，才迎來了主拱圈合龍時刻的“雞鳴三省大橋”，接著將進入橋面鋪裝階段，今年年底大橋將正式通車。從指標數據上看，這座大橋可能並不亮眼。因為主跨僅為180米的鋼筋混凝土拱橋，無論在中國還是世界，都不稀奇。那麼這個坐落在四川、雲南和貴州三省交界處的大橋，為什麼會引起社會這麼大的關注？



筆者認為，原因主要有三個：



首先，這是一座建在大峽穀懸崖峭壁上的大橋，從谷底到橋面就有50多層樓那麼高。一方面修建這座橋梁面臨的基礎條件和自然條件，比在城市裡要困難幾十倍甚至上百倍;另一方面，正因為是建在懸崖上的大橋，還要考慮便於今後維護。所以，在某些小技術和數據指標上，這座大橋是國內首創或者第一的。



其次，作為赤水河流域重要的渡改橋工程，這座橋建成後將解決三省交界一帶數十萬群眾的出行難題，有力助推烏蒙山區脫貧攻堅。因此，巨大的社會意義決定了其重要性。大橋修建完成後，四川敘永縣和雲南鎮雄縣兩地交通時間將大大縮短。過去兩地的人去對岸，開車需要兩個半小時;如果爬山、渡河約一個半小時;而未來有了這座大橋，去河對岸開車僅1分鐘，步行也就300米，人們就可以跨越那阻隔多少代人的天然大峽穀。



再次，讓“雞鳴三省”山區老百姓真真切切體會到，現代科技進步和基礎設施建設給當地經濟發展帶來推動作用。“天塹變通途”，不僅讓探親訪友、工作學習更方便，對於經濟發展，有了這座橋，雲南的煤和四川當地的水果、煙草等都能夠更快運出去。當年中央紅軍一渡赤水的行軍就在此處;中國革命轉折中的重要一環，著名的“雞鳴三省會議”就是在這裡召開。紅色旅遊資源也可因此得到開發。這些都讓這個貧困地區經濟發展更加有活力。

