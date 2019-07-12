為建設科技強國打下堅實基礎

中評社台北7月12日電／ 中評社北京7月12日電／科技興則民族興，科技強則國家強。中國要強盛、中華民族要實現偉大復興，就一定要大力發展科學技術。新中國成立70年來，廣大科技工作者與祖國同行，以實現國家富強、民族振興、人民幸福為己任，堅持走中國特色自主創新道路，著力攻克關鍵核心技術、破解創新發展難題，我國科技事業實現了歷史性、整體性、格局性重大變化，為經濟社會發展作出了重大貢獻，為加快建設科技強國打下了堅實基礎。



黨中央的正確領導指引我國科技事業快速發展



黨的領導是我國科技事業快速發展的根本政治保證。新中國成立70年來，黨中央始終將發展科技事業放在事關國家發展全局的戰略位置，在每個關鍵時期都進行頂層設計，部署一系列重大戰略，提出一系列重大舉措，有力推動我國科技事業發展。



新中國成立之初，黨中央作出建立中國科學院的戰略決策，開啟了新中國科技事業發展的光輝歷程。1956年，黨中央制定十二年科技發展規劃，發出“向科學進軍”的號召，集中各方面力量加快發展科技事業，迅速建立完整的科研隊伍、學科體系和科研布局，實施“兩彈一星”工程等一大批科技攻關項目，奠定了新中國科技事業發展的基礎。



改革開放之初，黨中央召開全國科學大會，率先在科技領域撥亂反正，我國迎來“科學的春天”。1985年，黨中央作出關於科學技術體制改革的重大決策，確立“經濟建設必須依靠科學技術，科學技術工作必須面向經濟建設”的方針，開創了科技事業發展的新局面。世紀之交，黨中央準確把握信息技術革命的大趨勢，確立科教興國戰略和人才強國戰略。2006年，為落實黨的十六大提出的“制定國家科學和技術長遠發展規劃”的要求，《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)》發布，確立了“自主創新，重點跨越，支撐發展，引領未來”指導方針，推動我國科技事業進入加速發展的快車道。



黨的十八大以來，習近平同志就我國科技事業發展多次發表重要講話、作出重要指示批示，進一步明確我國科技事業發展的總體定位、戰略要求和根本任務，為科技創新提供了根本遵循和行動指南。以習近平同志為核心的黨中央深入總結我國科技事業發展實踐，觀察大勢，謀劃全局，深化改革，全面發力，科學擘畫建設科技強國的藍圖，作出一系列重大決策，深入實施創新驅動發展戰略，加快推進創新型國家建設和科技強國建設，全面塑造了我國科技事業面向未來發展的新格局。



我國科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革



新中國成立70年來特別是黨的十八大以來，我國科技事業取得了舉世矚目的發展成就，科技創新整體上呈現加速從量的積累向質的飛躍提升、從點的突破向系統能力提升的態勢，展現出巨大發展潛力，具備了從科技大國加速向科技強國邁進的基礎和條件。



整體科技實力顯著增強。2018年，我國研究與試驗發展經費支出達到19657億元，與國內生產總值之比達到2.18%。截至2017年，我國高水平國際科技論文連續9年位居世界第二位，占全球總數的18.6%；在自然指數排名中，中國科學院連續7年位居全球科研教育機構首位。我國擁有門類最為齊全的工業體系，2010年起高技術產品出口額就位居世界第一，國內發明專利申請量也位居世界第一。從國家整體科技實力和競爭力來看，在國際上幾個最有影響的評價報告中，我國總體上的排名已處於發展中國家前列。



自主創新能力大幅提升。我國在一些重要領域和方向取得一大批重大原創成果，如量子密鑰分發、鐵基超導、中微子研究、幹細胞研究、克隆猴、系列空間科學實驗衛星等，有的已經與世界先進水平處於並行階段，有的甚至開始領跑，化學、材料、工程科學等學科整體水平位居世界前列。載人航天與探月、北斗導航、載人深潛、大型客機、國產航母等一大批重大創新成就，使我國在事關國家全局和長遠發展的科技戰略制高點上占據了主動。高速鐵路、5G移動通信、超級計算、特高壓輸變電等都處於世界領先水平，語音識別、新能源汽車、第三代核電等也進入世界前列。我國還湧現出一批具有世界影響力的高科技企業，為我國全面參與未來全球經濟和科技競爭合作奠定了良好基礎。



人才隊伍和科技發展基礎更加堅實雄厚。高水平創新隊伍是我國科技創新加速發展的關鍵。2018年，我國研發人員總量達到418萬人，位居世界第一；高等教育在學總規模3833萬人，在學博士生39萬人，在學碩士生234萬人，也位居世界第一。我國已建成運行29個具有國際先進水平的大科學裝置，其中18個由中國科學院運行管理，包括500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)、散裂中子源、P4實驗室、上海光源、全超導托卡馬克核聚變實驗裝置等，這批國之重器將為我國重大基礎前沿研究和高技術創新提供有力技術和平台支撐。

