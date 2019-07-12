如何消除“80後”無養老金的顧慮？

中評社北京7月12日電／7月8日，一媒體在其名為《社科院報告：養老金2035年或將耗盡結餘 專家建議年輕人盡早籌劃養老投資》的文章中引用了《中國養老金精算報告2019-2050》數據。文中說，未來30年間，全國城鎮企業職工基本養老保險基金當期結餘在勉強維持幾年的正數後便開始加速跳水，赤字規模越來越大，到2035年將耗盡累計結餘。



這篇頗為吸引眼球的文章稱，“如果按照退休年齡60歲來算，到2035年最早一批‘80後’也只有55歲，沒有到達退休年齡。也就是說，‘80後’很有可能成為無養老金可領的第一代。”對於這篇影響年輕人心理的文章，人社部立即站出進行解釋，稱是對養老保險制度理解不到位。



紅網發表時評人吳睿鶇文章分析，這廂，企業社保費費率降低，應當是今後較長時期的主旋律。權威人士預計，社會總繳費率今後將由現在的40%，降到20%左右；那廂，養老金N 年連漲，一年不落。一減一增間，讓公眾，尤其是80後的年輕一代人，對未來養老待遇沒有了理想預期。



而現實中，這種擔心並非任何道理可言。倘若站在撫養比的視角，來考量全國社保基金發放，全國平均是2.7∶1，即2.7個在職職工繳費養1個退休職工，但在經濟發達的廣東撫養比超過8∶1，而勞動力大量流出的黑龍江和吉林，其撫養比分別為1.3∶1和1.4∶1。



這意味著，撫養比較低的地區，隨著企業降負以及支出增加諸多叠加因素，社保基金就入不敷出，對未來養老金不太看好，也在情理之中。因此，要打消這種顧慮，國家層面有必要做好制度性安排。



文章指出，好在國家已意識到這個問題，從去年7月1日起，建立了企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，調劑比例從3%起步，今年則將調劑比例提高到3.5%，預計全年中央調劑基金規模將達到6000億元左右，這不但充分發揮中央政府的強大統籌能量，也能打消社保基金緊張地區的後顧之憂。



同時，2017年11月，中共中央和國務院下達的《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》中，明確要求劃撥部分國有資本充實社保基金，提出將中央和地方國有及國有控股大中型企業、金融機構納入劃轉範圍，並明確了時間表。截至2018年底已有18家央企完成劃轉，金額達750億元。這些硬措施，無疑充抵企業降負帶來社保基金的“減收”。



文章認為，除此之外，我們還應為社保基金找出更多的“開源”渠道。比如土地出讓金收入、個別固定稅種等，按一定比例撥付到養老保險基金中；還有，住房公積金可以考慮劃轉到社保基金；此外，社保基金中的五個險種，可以建立聯動互助機制，可以將資金相對充贏的子基金，劃撥到資金相對較少的子基金裡面。



惟此，才能消除“80後”無養老金的顧慮。



