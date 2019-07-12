海外演訓場，走來一群中國衛生士官

中評社北京7月12日電／德國，施特勞賓，費爾德基興衛勤訓練基地，中德“聯合救援-2019”衛勤實兵聯合演習在此火熱舉行。



新華社德國費爾德基興7月11日報道，連日來，圍繞共同提高應急醫學救援能力、協同合作能力，進一步深化兩軍了解互信的目標，雙方派出各領域精兵強將，在聯合指揮控制、聯合傷員救治、聯合疫情防控和聯合傷員後送演習中，呈現出一幕幕精彩表現。



11日，全要素全流程連貫演習繼續進行，多位國際觀察員以專業的眼光，注視著演習的各個環節。烈日下，輪式裝甲急救車從密林中急馳而來，中方參演人員將數名已經完成現場急救的傷員，送至德方野戰二級醫院進行下一步救治。“所有環節完成得乾淨利落、規範高效，中方人員的表現很棒！”一位外方專家給出這樣的評價。



圓滿完成此項演習任務的是來自陸軍軍醫大學士官學校的6名衛生士官，他們均在校擔任戰術衛勤相關教學訓練工作，各自都有拿手的絕活。中方指導組成員、中央軍委後勤保障部衛生局盧健大校告訴記者，這也是我軍衛生士官隊伍首次走出國門參加中外衛勤聯合演習。



傷員的現場急救與後送是門延科、張小許、李浩、李滔、徐浩、任斌等6名衛生士官在此次演習中承擔的任務。與在野戰二級醫院裡操刀主治的專家教授們相比，衛生士官承擔的工作看似有點簡單，技術含量不太高，但陸軍軍醫大學士官學校教務處處長王營卻不這麼看。



在此次演習中擔任急救分隊隊長的王營告訴記者，無論是我軍還是外軍，衛生士官都是實施現場急救的主體。在戰時，他們處於戰場救治的最前沿，是一線官兵健康和生命的“守護神”。而能否讓傷員在“白金10分鐘”內得到有效救治、在“黃金1小時”內被後送至醫療機構，直接關係到能否最大限度地降低死亡率和傷殘率、能否最大限度保持和激發官兵戰鬥意志，作用極其重要。



完成各項任務，走下演習場的門延科，已被烈日灼曬得渾身濕透。雖然疲憊，他卻難掩興奮：“能出國參加這次聯合演習，機會太難得了，很多平時積累的戰場急救知識，都得到了近似實戰環境下的檢驗。”



“這個山東小夥不簡單！”王營介紹說，作為一名士官教練員，門延科承擔了《戰傷自救互救》和《戰傷急救技術》課程教學，年授課達600餘學時。近年來，他參編教材8部，編寫教學論文3篇，製作了全軍發行的戰傷自救互救微課程，所在教學團隊被評為2018年陸軍軍醫大學優秀教學團隊，他本人也被評選為陸軍首屆“優秀士官標兵”。在此次演習中，德方對於門延科等幾位中方衛生士官體現出的過硬素質，予以充分肯定。

