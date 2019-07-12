中評社北京7月12日電／面對複雜多變的內部環境，今年上半年中國經濟運行整體平穩，經濟高質量發展邁出了堅實步伐，社會終端需求旺盛發揮了至關重要的作用。而以人民為中心，圍繞滿足人民日益增長的美好生活需要，努力提升終端需求滿意度，既是中國經濟運行的重要支撐，也是經濟高質量發展的必由之路。



經濟參考報發表經濟學博士陳濤文章表示，當前全球經濟和貿易增長前景黯淡，但中國經濟整體運行依然平穩，社會終端需求發揮了至關重要的作用。2008年國際金融危機以來，中國最終消費支出占GDP的比重連續8年上升。2018年，中國消費對經濟增長的貢獻率高達76.2%。據國家統計局數據，雖然2019年5月份中國工業生產和投資數據均出現回落，但社會消費品零售總額增速明顯回升。



應該看到，近14億人口規模的生活性消費構成了巨大的市場容量。特別是數量可觀的中等收入家庭，消費升級願望強烈，突出表現為進口大牌和優質名牌產品的持續旺銷，將是經濟增長的原動力。隨著鄉村消費提質，當前鄉村消費成為經濟增長的新亮點，2019年1-5月中國鄉村消費增速超過城鎮0.9個百分點。中國市場的發展壯大，使得中國進口需求與歐美、日本、韓國等國家出口的相關性日益增大，中國已經成為全球重要的最終需求來源地和貢獻地。



文章分析，中國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。滿足人民日益增長的美好生活需要，就要努力提升社會終端需求的滿意度。當前影響中國社會終端需求滿意度的主要因素有：一是產品供求錯位導致消費出現外溢。近年來，中國跨境電商蓬勃發展，國際大牌和優質名牌產品需求旺盛。但啼笑皆非的是，很多遠涉重洋海淘至國內的大牌消費產品，大多為中國製造。二是工匠精神欠缺導致精品供應不足。過去，受到收入限制，消費者更看重價格，低價產品暢銷。現在，消費者腰包鼓了，對消費品質更加看重，但工匠精神尚未成為行業普遍習慣，導致精品供應不足。三是消費權益保障不充分導致消費顧慮重重。近年來，國家相關部門加大了消費權益保護，成效顯著。但因為國內消費市場容量巨大，消費者眾多，消費權益保障尚不充分。特別是當前信息技術產品消費、智能產品消費正逐步成為消費熱點，但目前對消費者個人信息保護明顯不夠，增加了消費者顧慮。四是消費理念升級導致供給滯後。伴隨著經濟高質量發展，消費者更加注重消費感受與價格的匹配。但與物美價廉消費理念相適應的供給體系反應不夠及時，導致低端產品供應過剩和中高端產品供不應求同時並存。五是房價高位運行導致消費增長脆弱。雖然房價高位運行帶來的財富效應能刺激消費增長，但因為家庭存款不足、按揭貸款本息償付壓力大，增加了消費顧慮。



文章強調，社會終端需求是經濟增長的原動力，消費對中國經濟增長的貢獻還將繼續提升。中國市場容量巨大，潛在發展空間巨大。為滿足人民日益增長的美好生活需要，要從穩定社會就業入手，穩定房價，增加居民收入，提升邊際消費傾向，創造“想消費”的環境；加強消費和服務市場的規範和管理，有效保護消費者合法權益，嚴厲打擊製造假冒偽劣產品的不法分子，完善“敢消費”的法律體系；加快消費品供應體系結構性調整，崇尚工匠精神，適應社會消費熱點變化增加中高端消費和服務供給，打造“能消費”的市場。說到底，有效滿足社會終端需求是經濟高質量發展的必然要求，也是增強中國經濟韌性有效應對內外部各種衝擊的堅強保障。



