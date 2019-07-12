費改稅，對社保基金可持續發展有積極作用

中評社北京7月12日電／近日，全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民在某論壇上提出，應加快推進社保“費改稅”的步伐，以解決目前社保基金保值增值的問題。即個人賬戶的8%可以不再按交費的形式，而是以稅收的形式放在個人所得的欄目中，從而回歸個人賬戶的本來功能。與此同時，採取稅收優惠的方式，鼓勵“個人養老賬戶”裡面的錢拿去投資，以達到跑贏通貨膨脹率、實現效益最大化的目的。



新京報發表經濟學者李長安文章表示，社會上關於社保“費改稅”的動議由來已久，但之所以久議不決，主要還是緣於對於社會保障性質的不同認知。



文章分析，對中國而言，實行社保“費改稅”，有現實要求，也具備了比較扎實的實踐基礎。



隨著中國老齡化程度的不斷加深，社會保障的負擔將會持續加重，而社保基金的可持續性就成為其中的關鍵。雖然從目前來看，中國的社保基金總體上仍收大於支，但是從未來的發展來看，社保基金的結餘極有可能逐漸縮小並最終枯竭，進而產生支大於出的風險。



就此而言，實行社保“費改稅”，將對維持社保基金的保值增值，確保其可持續發展發揮積極作用。



其一，稅收的強制性將有利於擴大徵繳覆蓋面。



其二，有利於充分發揮社保基金的共濟性和共享性。在原有的繳費模式下，中國社保基金存在著較為嚴重的地區不平衡問題。但由於受到統籌層次不高和地區保護問題，社保基金的不均衡現象無法突破。如果實行“費改稅”，那麼政府就可以真正做到統一管理、統一調配，其共濟性和共享性困難將迎刃而解。



最後，有利於社保基金的保值增值。在社保“費改稅”後，如果能按照設想的那樣坐實個人賬戶，並採取稅收優惠的辦法，採用委托專業機構投資的方式，將大大拓展社保基金的投資渠道，擴大投資規模。



但社保“費改稅”後會不會導致中小企業的負擔加重？這確實是一個問題，但實際上也能避免。比如，降低各地中小企業社保繳費基數下限；再比如，降低社保費率。有關研究機構通過測算發現，如果社會保障由費改稅，隨著社保覆蓋面由2018年的35%提高到2027年的96%，社保稅率將由39.2%降低到18.27%。



文章指出，事實上，中國已經基本具備了社保“費改稅”的實踐條件，在“費改稅”方面積累了較為豐富的經驗。



比如，從今年1月1日開始，各項社會保險費已經正式交由稅務部門統一徵收。此外，中國已在成品油、環保兩個領域正式進行了“費改稅”的實踐，還有一項水資源“費改稅”在試點階段。從具體實施情況來看，之前的幾次“費改稅”都基本實現了預期目標。因而，社保領域的“費改稅”未來效果可期。



