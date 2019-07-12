從融資端鞏固“房住不炒”

中評社北京7月12日電／近日，銀保監會約談了部分房地產信托業務近期增速過快、增量過大的信托公司，要求這些單位增強大局意識，嚴格落實“房住不炒”要求，嚴格執行房地產市場調控政策和現行房地產信托監管要求。銀保監會相關負責人強調，對信托公司的警示指導今後將作為一項常態化工作，根據房地產市場發展變化情況，及時開展政策吹風，推動信托公司沿著正確軌道穩健發展。



經濟日報發表國家統計局統計科學研究所原所長潘璠文章稱，有分析認為，銀保監會的約談及指導釋放出了重要信號，房地產信托業務規模或將收緊，針對房企的樓市調控將從銷售端延伸到融資端。



文章分析，始自2016年9月30日的本輪房地產調控，到目前為止已經延續了兩年三個季度。期間，數百座城市先後推出了多輪調控措施。與2012年及以往的樓市調控相比，本輪調控的特點是，在堅持“房住不炒”定位、控制房價快速上漲的同時，還要兼顧一些三四線城市去庫存的雙重目標，由此也增加了調控的難度和複雜程度。因此，中央多次強調因城施策、分類指導、落實地方政府主體責任。



目前，房地產業又到了一個新的重要調整期，其標誌是調控和去庫存雙重目標均在一定程度上得以實現。從調控角度看，主要城市特別是一線城市房價快速上漲的態勢得到遏制甚至逆轉。截至2019年前兩個月，全國商品房銷售面積同比下降3.6%，銷售額同比僅增長2.8%，兩條曲線均降至調控以來的最低點。從去庫存角度看，截至今年5月末，全國商品住宅待售面積已降至不到2.4億平方米，比最高點時減少了2億多平方米。



但是，正因為此次調控的複雜程度不同以往，在調控進程中也出現了一些反覆和不平衡。這主要表現在不同地區調控力度有強有弱，一些地區的人才引進措施在一定程度上對衝了調控效力，一些地區因經濟增速下滑變相放鬆了調控。從信托業務的角度看，有一些信托公司在拓展業務難度較大的情況下，難以擺脫對房地產業的依賴，其信托業務總量中與房地產相關的業務比重相對過大。因此，銀保監會約談部分信托企業並作業務指導可謂正逢其時。



同時，銀保監會這一舉動表明，對房企的調控已由銷售端延伸至融資端。調控的目的和意義，就是要通過控制房地產信托業務規模，在融資方面對房企及其項目予以約束，進而從源頭上控制房地產規模，達到防止出現商品房積壓，防範樓市泡沫和金融風險的目的。



文章指出，如果單從融資端入手抑制樓市價格快速上漲，但其他領域的調控措施不到位，或是簡單減少供給，還可能會助推房價上漲，令調控效果打折扣。所以，在從融資端嚴控房地產信托業務的同時，還要繼續做好銷售端、供給端的調控，堅持“房住不炒”定位不動搖，繼續完善各項樓市調控措施。只要調控有的放矢，並主動抓住機遇，積極推動新舊動能轉換，徹底擺脫地方對土地財政的依賴，才有可能實現樓市與經濟的行穩致遠。





