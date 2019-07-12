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俄羅斯成功發射4顆軍用衛星
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2019-07-12 08:06:08
中評社北京7月12日電／新華社報道，俄羅斯空天軍下屬航天兵10日在俄西北部的普列謝茨克發射場，用一枚“聯盟-2.1V”運載火箭成功發射4顆軍用衛星。
俄國防部發布消息說，這枚火箭於莫斯科時間10日20時14分升空。有關監測顯示，火箭飛行約4小時後，4顆衛星成功進入預定軌道。
據介紹，“聯盟-2.1V”屬於“聯盟-2”系列運載火箭，這是俄目前使用的主要運載火箭類型之一，它逐步取代了已服役多年的“聯盟-U”運載火箭。
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