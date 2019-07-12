大華網：“抗中”還是“和陸”才能保台？

蔡英文 中評社香港7月12日電／大華網路報今天“點評”專欄說，民進黨主席卓榮泰日前赴美國僑界訪問時表示，該黨對明年大選的選戰主軸是“抗中保台”；又說，“明年大選是要決定台灣與中國的距離多遠，若民進黨輸了，台灣與中國會愈來愈接近；若能贏，台灣就能保持主權，才能和全球民主自由的國家合作”。



此種說法何其耳熟！去年1124台灣九合一地方選舉前的十二天，蔡英文即曾透過影片向華府的台灣同鄉會呼籲僑胞返台投票支持民進黨，並稱，“這次選舉世界都在看，看台灣人是會選擇一個親中的政黨，還是會繼續堅持民主、堅持主權”。這段言論是民進黨在九合一選舉中大力訴求的，現在又被卓榮泰揭示為他們對即將開打的大選選戰主軸，可謂自九合一以來，選舉主軸如出一轍。



但是九合一選舉的結果如何？民進黨從原來擁有四都九縣市，巨幅滑落到只剩兩都四縣；國民黨從原來只有一都五縣市，茁升到三都十二縣市。那麼按照蔡英文與民進黨的選戰主軸及邏輯，是不是應該得到這樣的結論：選民寧要“親中政黨”，也不要民主和主權。



相信沒有選民會希望他們的投票行為被做出這樣的解讀。他們在投票時表達的是對蔡英文、民進黨掌控行政與立法大權後失能失德的不滿，和所謂不要民主、不要“主權”一點關係也沒有，反而是選民善用民主機制來表達對和平與繁榮的需求。民進黨於事後不思反省，蔡英文竟還歸咎是民眾跟不上她的改革腳步，進而把敗將們提升到更重要的職務，例如蘇貞昌當“行政院長”、陳其邁當副院長、林佳龍當“交通部長”、李進勇當“中央選委會主委”等，完全不把新民意看到眼裡。