大華網路報：“台灣總統”稱呼背後的危險心態

中評社香港7月12日電／大華網路報今天專欄說，宜蘭市與美國馬利蘭州洛克維爾市（Rockville）日前結為姊妹市，蔡英文簽發祝賀文，署名“台灣總統”蔡英文，英文是President of Taiwan (R.O.C.)，引起不少議論。這件事，說大不大，說小不小。說它大，它也只不過是一個祝賀文而已；說它小，反映的卻是蔡英文的心態及可能的影響。



究竟“中華民國總統”和台灣“總統”這兩個稱號有什麼差別？老實說，如果這兩個稱號都經常交叉使用，相互共存，人民不會太在意，在野黨也不好挑毛病，換言之，不會有太大的問題。問題就在於，蔡英文在演講或簽名時，極少提“中華民國”，也很少自稱“中華民國總統”，總讓人感覺她不情不願。她更多時候是用台灣“總統”這個稱號，2016年她出訪巴拿馬時，其稱號與這一次一模一樣。



從英文來看，President of R.O.C. (Taiwan)和President of Taiwan (R.O.C.)，二者有很大的差別。如果是前者，就像護照上加註台灣一樣，相信“國人”都不會有太多意見，因為“中華民國”仍是主體，但畢竟在外國，加註Taiwan比較不會造成混淆。但後者就不同了，它與民進黨的台灣前途決議文的精神完全一致。民進黨的台灣前途決議文說：“台灣是一‘主權獨立國家’...依目前‘憲法’稱為‘中華民國’…。”賴清德在“行政院長”任內也說：“台灣已經是個‘主權獨立的國家’，名字叫‘中華民國’。”蔡英文的英文簽名的稱號反映的就是民進黨的政策。President of Taiwan 代表台灣是“主權獨立國家”，括弧內的R.O.C.則是它的名字。換言之，陳水扁時期還是第一種稱號，加註的是Taiwan，但蔡英文是把民進黨的主張悄悄地置入她的官式稱呼中，加註的則是R.O.C.，這就是蔡英文簽名時，不，是執政時的心態了。



從這個角度來看，當蔡英文提到“這個國家”時，其實並不是指“中華民國”，而是“台灣國”，所以她會說：“這個‘國家’將因改革而偉大”。她心中“曾經為這個‘國家’奉獻和犧牲的人”，不會是在八二三砲戰中犧牲的人，而是那些追求“台獨”以及白色恐怖的台灣人。因為國際現實，“台灣國”她不敢說出口，所以她用“這個國家”來取代，但她可以用暗渡陳倉的方式稱自己為台灣“總統”，有了台灣“總統”，“這個國家”不就是台灣國了嗎！以前藍營的人都認為蔡英文口中的“這個國家”指的是“中華民國”，其實真的是一個天大的誤會。



專欄說，這兩、三年來，兩岸關係為什麼無法改善？兩岸關係的改善，在於有意義的善意，因為只有有意義的善意可以做為互信的基礎。蔡政府經常說自己釋出善意，只可惜大陸無法感受，因為蔡政府仍不斷地在“去中國化”以及“去“中華民國”化”。簡單地說，蔡政府離“台獨”的距離愈近一步，兩岸的風險就增加一分，這是蔡政府不能不注意的事。簽名看起來只是大筆一揮而已，但這一筆可是台灣安危之所繫，又豈能不慎。