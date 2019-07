大華網路報：“台灣總統”稱呼背後的危險心態

中評社香港7月12日電/大華網路報今天專欄說,宜蘭市與美國馬利蘭州洛克維爾市(Rockville)日前結為姊妹市,蔡英文簽發祝賀文,署名“台灣總統”蔡英文,英文是President of Taiwan (R.O.C.),引起不少議論。這件事,說大不大,說小不小。說它大,它也只不過是一個祝賀文而已;說它小,反映的卻是蔡英文的心態及可能的影響。



究竟“中華民國總統”和台灣“總統”這兩個稱號有什麼差別?老實說,如果這兩個稱號都經常交叉使用,相互共存,人民不會太在意,在野黨也不好挑毛病,換言之,不會有太大的問題。問題就在於,蔡英文在演講或簽名時,極少提“中華民國”,也很少自稱“中華民國總統”,總讓人感覺她不情不願。她更多時候是用台灣“總統”這個稱號,2016年她出訪巴拿馬時,其稱號與這一次一模一樣。



從英文來看,President of R.O.C. (Taiwan)和President of Taiwan (R.O.C.),二者有很大的差別。如果是前者,就像護照上加註台灣一樣,相信“國人”都不會有太多意見,因為“中華民國”仍是主體,但畢竟在外國,加註Taiwan比較不會造成混淆。但後者就不同了,它與民進黨的台灣前途決議文的精神完全一致。民進黨的台灣前途決議文說:“台灣是一‘主權獨立國家’...依目前‘憲法’稱為‘中華民國’…。”賴清德在“行政院長”任內也說:“台灣已經是個‘主權獨立的國家’,名字叫‘中華民國’。”蔡英文的英文簽名的稱號反映的就是民進黨的政策。President of Taiwan 代表台灣是“主權獨立國家”,括弧內的R.O.C.則是它的名字。換言之,陳水扁時期還是第一種稱號,加註的是Taiwan,但蔡英文是把民進黨的主張悄悄地置入她的官式稱呼中,加註的則是R.O.C.,這就是蔡英文簽名時,不,是執政時的心態了。



從這個角度來看,當蔡英文提到“這個國家”時,其實並不是指“中華民國”,而是“台灣國”,所以她會說:“這個‘國家’將因改革而偉大”。她心中“曾經為這個‘國家’奉獻和犧牲的人”,不會是在八二三砲戰中犧牲的人,而是那些追求“台獨”以及白色恐怖的台灣人。因為國際現實,“台灣國”她不敢說出口,所以她用“這個國家”來取代,但她可以用暗渡陳倉的方式稱自己為台灣“總統”,有了台灣“總統”,“這個國家”不就是台灣國了嗎!以前藍營的人都認為蔡英文口中的“這個國家”指的是“中華民國”,其實真的是一個天大的誤會。



專欄說,這兩、三年來,兩岸關係為什麼無法改善?兩岸關係的改善,在於有意義的善意,因為只有有意義的善意可以做為互信的基礎。蔡政府經常說自己釋出善意,只可惜大陸無法感受,因為蔡政府仍不斷地在“去中國化”以及“去“中華民國”化”。簡單地說,蔡政府離“台獨”的距離愈近一步,兩岸的風險就增加一分,這是蔡政府不能不注意的事。簽名看起來只是大筆一揮而已,但這一筆可是台灣安危之所繫,又豈能不慎。