加強黨的政治建設　習近平總書記這麼說

國家主席習近平（圖片來源：網絡） 中評社北京7月12日電／【“學習筆記”按】



7月9日，習近平總書記出席中央和國家機關黨的建設工作會議時強調，新形勢下，中央和國家機關要以黨的政治建設為統領，著力深化理論武裝，著力夯實基層基礎，著力推進正風肅紀，全面提高中央和國家機關黨的建設質量，在深入學習貫徹黨的思想理論上作表率，在始終同黨中央保持高度一致上作表率，在堅決貫徹落實黨中央各項決策部署上作表率，建設讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模範機關。



黨的政治建設決定黨的建設方向和效果，不抓黨的政治建設或背離黨的政治建設指引的方向，黨的其他建設就難以取得預期成效。黨的十八大以來，習近平總書記圍繞如何加強黨的政治建設作過一系列重要論述。下面就隨筆記君一起來重溫和學習。



政治方向是黨生存發展第一位的問題



政治方向是黨生存發展第一位的問題，事關黨的前途命運和事業興衰成敗。我們所要堅守的政治方向，就是共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想、“兩個一百年”奮鬥目標，就是黨的基本理論、基本路線、基本方略。加強黨的政治建設就是要發揮政治指南針作用，引導全黨堅定理想信念、堅定“四個自信”，把全黨智慧和力量凝聚到新時代堅持和發展中國特色社會主義偉大事業中來；就是要推動全黨把堅持正確政治方向貫徹到謀劃重大戰略、制定重大政策、部署重大任務、推進重大工作的實踐中去，經常對表對標，及時校准偏差，堅決糾正偏離和違背黨的政治方向的行為，確保黨和國家各項事業始終沿著正確政治方向發展；就是要把各級黨組織建設成為堅守正確政治方向的堅強戰鬥堡壘，教育廣大黨員、幹部堅定不移沿著正確政治方向前進。



——在十九屆中央政治局第六次集體學習時的講話（2018年6月29日）



黨中央作出的決策部署，所有黨組織都要不折不扣貫徹落實，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。任何時候任何情況下，黨的領導幹部在政治上都要站得穩、靠得住，對黨忠誠老實、與黨中央同心同德，聽黨指揮、為黨盡責。要深刻認識共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想的辯證關係，既不能離開發展中國特色社會主義事業、實現民族復興的現實工作而空談遠大理想，也不能因為實現共產主義是一個漫長的歷史過程就諱言甚至丟掉遠大理想。



