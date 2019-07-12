富權：蔡英文實施李登輝“二‧零版”訪美？

中評社香港7月12日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，蔡英文昨日啟程前往加勒比海四個“邦交國”進行“自由民主永續之旅”。這是她上任後的第七次外訪，除了“固交”的意圖之外，更是要為“總統”大選“加分”。正因為如此，得到美國的充分配合，在蔡英文十二天十一夜的出訪行程，在訪問四個國家的情況下，卻有四天在美國，因而“妹仔大過主人婆”，重點是在美國，四個“邦交國”只是一個借口。因而可說是“準訪問美國”，或是“訪問式的訪問”。實際上，此前美國對台灣領導人的“過境”，只是為了休息、加油、補充給養等等需要，並以“安全、舒適、便利、尊嚴”為原則，有時還不准下機，或是離開機場管理區。而蔡英文今次的“過境”，則是可以離開機場進入市區，並進行演講，還將於美國相關官員及議員見面，幾乎可以比擬二十四年前的李登輝訪美，因而可說是達到“準訪美”的位階。



當然，由於蔡英文此行尚未到達到“正式訪美”的程度，因而不方便安排在華盛頓“過境”，但在去程也經過境紐約，回程繞道丹佛。眾所周知，美國總統特朗普的總部大樓在紐約，其家人及親信幕僚人員也多經常呆在紐約老家。因此，間接的“總統會面”或將會上演。很可能特朗普本人不方便，但其家人，或是已經見過台灣當局“國安會秘書長”李大維的“鷹派”國安顧問博爾頓，將會前往與她會見，甚至不排除特朗普與蔡英文互通電話，以作為“支持”蔡英文的“政治語言”。



有消息說，蔡英文在紐約逗留時，將會前往哥倫比亞大學進行演講，並全程公開。倘此，就是模仿當年李登輝在康乃爾大學作《民之所欲，常在我心》的演講。而從蔡英文將這次出訪定名為“自由民主永續之旅”，並在登機啟程前發表的談話，聲稱此行將和全世界分享自由、民主、永續的台灣價值，傳達“和世界共享自由開放的價值”、“堅定守護民主制度”、“以永續發展為目標，推動互惠互助的國際合作”等三個台灣主張的情況來看，蔡英文此次的“準訪美”，其背景和性質，都與李登輝當年的訪美頗為相似，甚至可以說是“二•零版”。