習近平外交思想理論研討會在京舉行

國家主席習近平（圖片來源：網絡） 中評社北京7月12日電／習近平外交思想理論研討會11日在北京舉行。本次研討會由中共中央對外聯絡部與光明日報社聯合舉辦，來自國內各地智庫、高校的幾十名專家學者就習近平外交思想的科學內涵與理論體系、哲學基礎與文化淵源、時代特征與世界意義等議題深入交流研討。



開幕式上，中共中央對外聯絡部部長宋濤、光明日報社總編輯張政、中國人民大學黨委書記靳諾、中央黨校原副校長李君如、中國社會科學院原副院長李慎明、中聯部原副部長於洪君分別致辭。



宋濤指出，習近平外交思想從黨和國家事業全局出發，準確把握中國和世界發展大勢，在全面總結黨的十八大以來我國對外工作取得的歷史性成就基礎上，深刻回答了新時代我國對外工作的重大理論和實踐問題，是新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是以習近平同志為核心的黨中央治國理政思想在外交領域的重大理論成果，是新時代我國對外工作的根本遵循和行動指南。踐行習近平外交思想，一是要牢牢把握服務民族復興、促進人類進步這一主線；二是要牢牢把握“我們需要一個什麼樣的中國與世界關係以及如何構建這種關係”這一主題；三是要牢牢把握堅持黨對對外工作的集中統一領導這一根本。深入學習宣傳貫徹好習近平外交思想，是當前和今後一個時期對外工作最主要的政治任務，也是進一步開創中國特色大國外交新局面的關鍵。



張政認為，習近平外交思想有著堅實的馬克思主義理論基礎、深厚的中華優秀傳統文化底蘊和廣闊的人類命運共同體發展空間。我們堅信，合作共贏應該成為各國處理國際事務的基本政策取向，不僅適用於經濟領域，而且適用於政治、安全、文化等其他領域。



靳諾表示，構建人類命運共同體理念是21世紀馬克思主義中國化最新理論成果，既閃爍著馬克思主義關於世界歷史發展必然規律的智慧光芒，又延續了中國的悠久歷史傳統和長期政策取向。



李君如認為，習近平外交思想具有宏大的歷史思維、寬廣的世界眼光，深入回答了外交工作“從哪裡來，現在在哪裡，將到哪裡去”的問題，回答了新時代外交工作怎麼更好地守初心、擔使命的問題。

