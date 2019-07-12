擔憂霍爾木茲海峽遭掐斷　伊拉克尋替代方案　

中東地區地圖（圖片來源：網絡） 中評社北京7月12日電／伊拉克總理阿迪勒·阿卜杜勒－邁赫迪9日說，鑒於伊拉克原油出口嚴重依賴霍爾木茲海峽航運，一旦這條航道遭掐斷，國家經濟勢必遭受重創。隨著海灣局勢緊張，伊拉克政府加緊研究石油出口渠道的替代方案。



阿卜杜勒－邁赫迪在每周例行記者會上說：“伊拉克原油出口通道數量太少。眼下，伊拉克大多數原油經由南部終端實現出口。”



扼守海灣的霍爾木茲海峽號稱全球能源大動脈，關聯全球大約三分之一的海運原油貿易。海灣產油國沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾等國經由霍爾木茲海峽出口原油。



伊朗多次在海灣軍演並發出警告，若國家安全受威脅，將封鎖霍爾木茲海峽。伊朗上一次封鎖霍爾木茲海峽是在上世紀80年代與伊拉克的兩伊戰爭期間。



阿卜杜勒－邁赫迪說，“我們需要拓寬（原油）出口渠道”，伊拉克政府因而正在研究潛在的短期應急方案以及長期替代方案，包括加快兩個與原油相關項目的推進速度。



其中一個項目涉及修建伊拉克南部通往約旦亞喀巴港的輸油管道，伊拉克內閣已責成石油部對這一項目作可行性研究；另一個項目涉及在伊拉克南部建造一處離岸原油設施，阿卜杜勒－邁赫迪沒有詳述項目細節。



美國去年5月宣布退出伊朗核問題全面協議並分批恢復對伊朗制裁，今年5月停止多個伊朗原油進口方的制裁豁免，意圖全面封堵伊朗原油出口，切斷伊朗政府財政來源。



由此，美國與伊朗緊張關係不斷升級。美國近來向中東派出航空母艦打擊群、戰略轟炸機特遣隊、兩棲艦艇群和“愛國者”防空導彈系統，一個月內先後兩次宣布向中東增兵。



過去兩個多月，多艘油輪相繼在霍爾木茲海峽附近遇襲，美國指認伊朗是黑手，伊朗反指美國做局陷害。伊朗6月擊落一架美國無人駕駛飛機，美國總統唐納德·特朗普最後一刻取消報復性軍事打擊。



來源：新華網

