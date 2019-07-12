青島成立調查組查處地鐵相關問題

青島市成立專門調查組，依法查處地鐵相關問題（圖片來源：網絡） 中評社北京7月12日電／青島地鐵連續發生安全事故和質量舉報事件，引起廣泛關注。記者11日從青島市委相關部門了解到，青島市已成立專門調查組，認真依法查處地鐵相關問題，青島地鐵一號線公司總經理已被停職；全面排查在建公共設施建設質量，對發現的問題決不姑息。



據介紹，按照山東省委省政府要求，青島市委市政府已成立了由院士為組長的事故調查組，由市紀委市監委、公檢法機關等組成的執紀執法調查組，由住建部門、律師、專家等組成的工程質量調查組，依法從嚴徹查地鐵相關問題。



青島市應急管理局相關負責人介紹，青島地鐵4號線湧水突泥事故後，事故調查組召開事故原因分析討論會，梳理了事故現場勘驗、人員問詢、資料調閱、現場複測和實地查探等調查情況，調查結果正在複核，將於近期公布。青島地鐵1號線塌陷事故後，調查組已開展相關調查工作，具體調查情況也將盡快公布，確保查處工作在陽光下公開、透明進行。



對於兩起安全事故，執紀執法調查組調取了工程相關資料，約談了該工程建設、勘察、設計、施工、監理五方責任主體負責人，並已同步啟動了問責程序；針對地鐵1號線外電源配套工程被舉報事件，正在深入開展調查取證工作。



工程質量調查組對被舉報的1.5公里電力排管工程已完成破拆檢測，施工單位表示實施重建；正對參建單位人員進行問詢調查，對舉報的違法分包問題進行資料調取與查證認定。



青島地鐵集團表示，正開展全線網問題短板排查工作，限時堅決完成整改；補齊體制機制短板，壓實參建各方責任，確保民生工程質量安全。



5月27日，由中鐵二十局施工的地鐵4號線沙子口靜沙區間施工段坍塌，5名被困工人全部遇難；7月4日，由中鐵十九局承建的青島地鐵1號線勝利橋站施工圍擋處發生塌陷，造成1名施工人員死亡。此外，青島地鐵1號線一外部電力管道工程施工方近日自曝違規施工、偷工減料，引起社會廣泛關注。



來源：新華網