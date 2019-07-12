滴滴調價第一天：夜間受調價影響最大　

中評社北京7月12日電／北京16個區被分成5大片區 實測滴滴調價第一天



夜間時段受價格調整影響最大



7月11日，滴滴開始實行新的網約車計價辦法。相比於以往，北京大部分地區被分為四個不同計價時段，分別採取不同的單位價格。調整了價格的網約車會給出行帶來哪些變化？北京青年報記者進行了實地測試。



新計價 北京5片區價格不同



根據滴滴公布的新網約車計價辦法，北京16個區被分成5大片區。其中，城六區和昌平、門頭溝為同一價格區域，順義、通州、大興、房山為同一價格區域，密雲、懷柔為同一價格區域，延慶與平穀分別各自成為一個價格區域。



在不同價格區域中，平穀區網約車價格最低，日間時段起步費8元（含3公里，7分鐘），時長費0.4元／分鐘，里程費1.6元／公里。



而北京城六區以及昌平、門頭溝區的價格變化最大，不僅被分為四個時段，幾乎每個時段的價格都與此前比有所調整。北京青年報記者了解到，以快車為例，除白天平峰時段外，其餘時段起步價由13元漲至14元；里程費在早高峰、夜間分別上漲0.2元／公里和0.55元／公里，在平峰時段和晚高峰時段下降0.15元／公里和0.1元／公里；夜間和平峰時段每分鐘的時長費下降0.2元和0.1元。



實地測 夜間收費高平峰顯便宜

