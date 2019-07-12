美高層接連放風為華為鬆綁

中評社北京7月12日電／距離美國總統特朗普在G20大阪峰會上宣布允許美國科技公司繼續向華為銷售產品已有近半個月，但這一表態在美國政府的實際行動中尚未完全落實。隨著中美經貿磋商即將重啟，加之美國國內科技企業的巨大呼聲，美國多名高官近日接連呼籲，應當恢復對華為的供貨。



或將“打開一扇門”



美國《華爾街日報》11日引述知情人士的消息稱，美國財長姆努欽最近曾敦促美國供應商申請豁免，以恢復向華為公司供貨。報道認為，這反映出華盛頓對華為的強硬立場在近期出現逆轉。



在此前中美經貿磋商陷入僵局後，美國商務部於5月16日將華為公司及其子公司納入實體清單。幾天後，美商務部又發布了有效期90天的“臨時通用許可證”。在此期間，仍部分允許美國企業向華為出口、轉口，或從美國國內轉移美國的產品和技術給華為公司。



在6月底於日本大阪舉行的G20峰會上，特朗普暗示願意在華為問題上妥協。此後，不斷有來自美國官方的聲音支持有限度地對華為恢復供貨。



美國商務部長羅斯9日在該部門組織的一場電話會議中表示，官員們將向美國公司發放許可證，允許它們在“美國國家安全不會受到威脅的情況下”向華為出售產品和技術，此舉被認為是為了落實特朗普對中方做出的承諾。



《紐約時報》10日報道稱，白宮國家經濟委員會主任庫德洛9日在一個活動中也表示，對於向華為銷售產品的企業，美國“打開了一扇門，稍微放寬了商務部的許可要求”，並稱“我們將在有限的時間內開放。”



美國科技企業持續呼籲