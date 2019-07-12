工商協進會林伯豐：美中貿易戰企業憂心忡忡

工商協進會理事長林伯豐致詞。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月12日電（記者 洪德諭）工商協進會12日舉行會員大會，理事長、台灣玻璃公司董事長林伯豐表示，面對中美貿易衝突、英國脫歐與匯率變動不可預測性，工商界憂心忡忡，政府應培養各領域人才、罷工應有預告期，現在並非調漲基本工資恰當時機。針對台商回台投資方案，建議台商回流稅務規劃應妥善一點。



工商協進會成立於1952年，為台灣最早成立的全台性工商業社團，也是台灣工商業界代表團體之一，會定期向政府提出建言，對台灣政府的施政有重要影響力。林伯豐在12日召開的會員大會中，提出上述說法，出席者包括陳建仁、“央行”總裁楊金龍。



林伯豐指出，中美貿易衝突從加徵關稅演變成科技對抗，加上英國脫歐、匯率變動不可預測性等，造成工商業界憂心忡忡。面對不確定的環境，建議政府應積極協助企業研發創新，同時也培養各領域人才，提升競爭力。



日前長榮航空空服員罷工，有學者推估全台觀光產業的營業損失恐高達新台幣92億元。林伯豐也建議，罷工應有預告期，尤其是有關民眾權益的大眾運輸系統。談到基本工資，林伯豐說，應由基本工資審議委員會來認定，不是由“勞動部”來表態，特別是台灣的CPI（消費者物價指數）低，GDP（國內生產總值）成長也不高，在這樣的前提下，調漲基本工資不是恰當時機，另外外勞、本勞基本工資應脫鉤。



至於政府推出歡迎台商回台投資方案，林伯豐表示，台商回流跟產業全球布局有關，台灣是個島嶼必須要面對國際競爭這是必然的，政府鼓勵台商回流是英明的決策，不過規劃應妥善一點、時間也應延長一點。



林伯豐進一步解釋，台商回流有減稅的規劃，不過國外投資者進到台灣投資是免稅的，同時外資在台灣的股利所得扣繳率是21%、台灣民眾是28%，因此可以利用外資進到台灣再來投資，這樣股利所得的減免會更有幫助，這必須列入台商回流稅務考量。