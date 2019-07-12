全球首顆北斗三號芯片正式發布

中評社北京7月12日電／近日，全球首顆全面支持北斗三號民用導航信號體制的高精度基帶芯片“天琴二代”正式發布，這枚由北京合眾思壯科技股份有限公司（以下簡稱合眾思壯）打造的最強北斗芯片，未來將作為北斗導航發展的核心技術力量，推動北斗三號的產業化應用與落地。



2016年5月20日合眾思壯發布第一代“天琴”芯片，支持北斗二代民用導航信號和中國精度星基增強信號，推動了北斗高精度的產業發展。時隔3年，第二代“天琴”芯片問世。



相較於“天琴一代”，天琴二代最明顯的提升在於其單一芯片實現了對全星座全頻點的支持，特別是加入了對北斗三號民用導航信號體制的支持，這使得搭載天琴二代的高精度產品能夠接收到北斗三號系統的所有導航信號。



支持頻點從24個增加到31



天琴二代作為全新一代GNSS多模多頻高精度基帶芯片，支持的頻點從24個增加到31個，並且通過軟件配置實現了衛星信號解調的升級，即能夠支持現有及未來計劃發布的所有導航信號頻率。



據了解，智能手機中內置的定位芯片所支持的頻點大約在10個以內，而專業級的高精度芯片支持的頻點一般都保持在20個左右的水平，目前市場上部分支持北斗三號的芯片，其實都只是兼容北斗三號部分頻點的接收，卻並未做到全面支持。能做到支持31個頻點並實現全系統全頻點的，天琴二代還是首例。



據合眾思壯研發副總裁吳林介紹，衛星導航芯片中的頻點其實就類似於智能手機芯片中的網絡體制。衛星導航系統其實就相當於是通信領域的運營商，而芯片支持GNSS系統頻點數量的多少，可以簡單理解為是手機支持3G或4G的區別，“支持的頻點越多，意味著接收機信號帶寬越寬，可以同時接受處理導航信號的能力越強，可以實現多模高精度定位。”吳林表示。



天琴二代目前做到了對所有系統的支持，並且支持北斗三號的所有民用導航信號體制，能夠最快獲得北斗三號衛星導航系統所提供的新功能。如果拿手機來比喻的話，天琴相當於支持全球所有通信運營商的所有網絡模式（2G、3G、4G），並且還支持最新的5G網絡。



新增獨有抗干擾技術



除了全面支持北斗三號以外，天琴二代還在性能和技術上實現了大幅提升。芯片採用55納米工藝，實現了高集成性與低功耗。同時，天琴二代增加了獨有的抗干擾技術，實現了對內、外干擾信號的檢測和抑制。



吳林表示，移動通訊、移動互聯網、雷達等技術發展很快，周邊環境電磁信號越來越多，電磁環境越來越複雜，導致信號的干擾可能會影響衛星導航接收機的頻段範圍。“如果不對干擾信號進行處理，某一頻段的接收機可能不能正常工作。數字濾波技術可以檢測出頻段內的干擾信號並將其消除，保證其在複雜電磁環境下正常應用。”吳林說。



據了解，天琴二代自2017年5月立項啟動，2019年4月實現量產，其間經歷了方案論證、技術預研、工程設計、樣品集成測試、算法開發、流片等多個過程。研發工程師團隊超過100人，研發總投入超過5000萬元。“我們推出的一系列支持北斗三號的高精度產品，將會進一步推動北斗三號在產業應用方面的快速發展。安裝了芯片的新款板卡及相關產品將在今年8月份上市，用芯片做接收機 需要把接收機的性能、功耗等指標做好，提供給市場不同客戶應用。”吳林說。



（來源：科技日報）