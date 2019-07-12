大華網路報：制勝在人不在器

中評社香港7月12日電／大華網路報今天“是非集”文章說，美國批准售予台灣M1A2重型戰車，這是自冷戰結束以來，“國軍"經過二三十年的持續遊說，加上現有裝備老舊，近年意外頻傳，終於得到的一個進展。不管是就“國家安全”、兩岸關係，或是內部環境，福兮禍之所伏，我們只能說，一則以喜，一則以憂。畢竟軍事專業之外，這是納稅人民脂民膏的付出，也攸關台灣未來的生活安全，實在值得大家再三深思。



文章說，美台軍購向來是政治考量，泰半是中美台三邊角力下的產品。我們需要的，人家不見得肯賣；人家肯賣的，我們不見得需要。有時我們覺得急需，對方可能拖個十幾二十年，考慮中美關係、考慮台灣聽不聽話，甚至考慮他們生產線就業需要，到時再賣過時的型號，或者把我們不需要的塞給我們。有了幻象機，才賣F-16；有了拉法葉艦，才賣紀德艦，出發點當然都不是為著台灣安全。這回把龐然大物的重戰車賞給“國軍”，真的有比前幾回合理、合算嗎？



隨便舉例，M1A2戰車號稱在2000公尺外，仍然具有擊穿80公分裝甲的實力。但問題是台灣的環境，要找個2000公尺沒有任何障礙物，讓戰車能夠為所欲為，發揮火力的場域，答案是沒有！現在軍方的說法，是希望重戰車在“灘岸決勝”時，能夠部署北部，作為海岸、要塞防衛，也就是一字排開，對著海面射擊。那多買一些便宜的替代品，不是更好，何必暴殄天物呢？更何況新戰車超寬、超高及超重等麻煩，都不禁讓人想起上個世紀國共內戰，美式裝備遺棄一地的慘狀。



清朝末年，曾國藩說過“制勝之道，實在人而不在器”，台灣有了新戰車，誠如軍方解釋，主要是士氣考量。但是士氣能不能振作，終究還是人的問題。當三軍統帥直言不諱，說“國軍”和她的黨“不親”；當走在鄉間，到處都是棄置無人的軍營，則新戰車進口，除了刺激中共，還有讓當權者驕其妻妾，告訴大家，她跟美國有多好，美國有多挺她之外，我們要問：“國軍”真的受用嗎？大家真的有更安全嗎？