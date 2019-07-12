英孚教育外教涉毒被抓

（來源：環球網） 中評社北京7月12日電／7月10日凌晨，江蘇省徐州市公安局泉山分局官方微博＠平安泉山 發布通報稱，7月份以來，經依法偵查，泉山分局成功破獲一起涉毒案件，截至目前共抓獲涉毒人員19人，其中16人為外籍人員（有7人為某教育機構外教，另9人為學生）。經檢驗，19人吸毒尿檢均呈陽性。目前，案件正在進一步辦理中。



據此前媒體獲悉，被抓外教來自英孚教育徐州中心。7月10日下午，英孚教育青少兒英語官方微博發布聲明，稱對教師在非工作時間內涉毒事件深表遺憾，並給予高度重視，並表示目前正在配合相關部門進行調查，也已啟動內部調查。



回應：及時調配合格外教就職 確保教學安排不受影響



英孚教育向環球網記者表示，英孚教育對任何違規違法行為採取零容忍政策，絕對禁止教師擁有或服用受禁或受控藥品。目前英孚教育已對涉案教師採取停職處理，一經相關部門核查確認情況屬實後，將立即解雇涉案教師，同時英孚將及時調配合格外教就職，確保教學安排不受影響。另外，英孚教育法務部門聯合第三方律師對此次事件展開內部審查。



據悉，江蘇省徐州市雲龍區教育局已介入調查此事，7月11日上午，徐州市教育局對媒體回應，此次涉毒的7名外教，在以往的排查中，他們提供了外國專家證和居留證等相關證件，是具有從業資質的。徐州市教育局職業教育與社會教育處還表示，他們將立即啟動外教從業規範大排查，對於校外培訓機構或培訓機構工作人員出現的違法行為，教育部門發現一起，查處一起，絕不手軟。



目前，該事件已引起社會廣泛關注，有網友認為家長不應盲目迷信外教，部分培訓機構存在盲目擴張的現象，需要引起重視。



英孚教育：制定違禁藥品檢測制度



英孚教育接受環球網記者採訪時強調，英孚要求所有外籍教師符合中國相關就業要求，包括：TEFL（或更高級別）教師資格證書、本科以上學歷等。



英孚教育在招聘外教環節，除了對候選人進行無犯罪記錄調查外，還將特別了解候選人是否有使用違禁藥品的行為；並制定英孚違禁藥品檢測制度，開展對有嫌疑的或被舉報的員工進行違禁藥品檢測的行動；在尚未安裝攝像設備的校區和教室安裝攝像設備，加強對所有獲准合法在中國從事教學工作的外籍教師進行深入培訓，以確保他們理解並遵守中國相關法律法規。



律師：消費者若受到影響可與機構協商退款



北京市盈科（廣州）律師事務所高級合夥人馬錦林律師對環球網教育記者表示，外籍人員在華吸毒的行為亦系違反我國《禁毒法》及《治安管理處罰法》的相關規定。根據我國《出境入境管理法》第八十一條的規定，外國人從事與停留居留事由不相符的活動，或者有其他違反中國法律、法規規定，不適宜在中國境內繼續停留居留情形的，可以處限期出境。因此，對於外籍人員在我國境內吸食毒品的違反我國法律法規規定的行為，公安部門還可要求其限期出境。



馬律師提醒，如若涉事機構因外教被抓而無法正常開展課程，無法向消費者提供原本合同約定時長及質量的培訓課程，消費者即家長可以與該機構協商退款，若合同中對相關的違約賠償責任有約定的，消費者亦可依據合同約定要求培訓機構承擔相應的違約責任。



“外教亂象”頻出 資質何來？



近年來，外教市場火爆，多數教育培訓機構以“優秀外教”作為企業的宣傳點，而目前外教的准入機制及管理問題卻常被忽略，培訓機構是否有招聘外教的資格？外教應該具備哪些資質？



據媒體觀察，目前部分語言教培機構對教師要求的門檻極低，甚至出現“以貌取人”的招聘標準，使不少“假外教”走進培訓機構的課堂。此前有家長也曾向環球網記者吐槽，在孩子接受少兒英語培訓的課程中，並不是所有外教都能說著流利標準的英語，部分外教其實具有非常濃重的地方口音。網絡上關於外教的投訴案例也不勝枚舉。



據悉，目前培訓機構存在“外教”亂象，外教資質普遍被“注水”，有些外教甚至並無相關資格證。2017年，國家外國專家局、人力資源和社會保障部、外交部、公安部聯合發布關於全面實施外國人來華工作許可制度的通知（以下簡稱“通知”）。



根據“通知”的“外國人來華工作分類標準（試行）”顯示，外國語言教學人員屬於B類外國專業人才，外國語言教學人員原則上應從事其母語國母語教學，並取得大學學士及以上學位且具有2年以上語言教育工作經歷。其中，取得教育類、語言類或師範類學士及以上學位的，或取得所在國教師資格證書或取得符合要求的國際語言教學證書的，可免除工作經歷要求。



根據去年教育部等三部門聯合發布的《關於健全校外培訓機構專項治理整改若干工作機制的通知》規定，“線上培訓機構必須將教師的姓名、照片、教師班次及教師資格證號在其網站顯著位置予以公示。”



根據英孚教育官網信息顯示，英孚教育於1965年創立於瑞典，提供語言學習、海外游學、文化交流及學位課程等服務。目前，英孚教育已遍布我國70多個城市250多家校區。在官網介紹中，英孚教育稱擁有專業的師資隊伍，絕大部分外籍培訓師來自英語母語國家，具備TEFL或其他專業資格證書，並接受過嚴格面試、全面培訓，掌握專業的教學方法。而關於外籍培訓師的資質，官網並為對其做出明確且公開的標注和說明。



專家建議，要嚴查中介機構隱瞞、偽造外教身份、學歷和工作經歷等信息的行為。用人單位在聘請外教時也要加強對外教人員的出入境資料、教育資格等審查，把好最後一道關。未來應建立外籍教育專家信息和公共就業平台，實施外籍教師資質評審登記和分級就業指導，通過公開披露信息加強監管。



（來源：環球網）

