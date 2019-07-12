柯文哲：走過之後證明我們跟美日中都可溝通

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸關係，無黨籍台北市長柯文哲12日受訪表示，“在中美這麼大的壓力下，台灣維持平衡才是最佳戰略”， 他近期美、日、中都實際走一遍後，其實證明了一件事情，就是我們跟三方都可以溝通，不管是新加坡或日本都給我們很多啟示。他批評，對於各押一邊的極端主張都不見得是最好的。



被問到友中與親中有什麼差別？柯文哲主張，友中就是保持微笑，“反共不一定要反中，反中不一定要嗆中”，大聲小聲也沒什麼好處，該做的事情做，逞口舌之快也沒意義。



時代力量黨主席邱顯智昨天對外表示，時力內部決議反對兩岸一家親的主張，在兩岸關係論述上，柯文哲應該說明，至於2020支持人選這一題，目前還在決策會議討論，未來一旦做成決議，將是全黨一致立場，黨公職勢必受到黨紀約束，並依相關規定處理。



柯文哲12日在台北市政府接受媒體聯訪，被問到相關議題時，柯表示，邱顯智是說還在內部討論。媒體追問，邱說不會挺“親中”的候選人，柯則說，他也不算親中啊，至於兩岸論述，要聽實話是這樣，“在中美這麼大的壓力下，台灣維持平衡才是最佳戰略。”



柯文哲提到，我們跟美日中三方都可以溝通，我們都可以被接受，也可以被信任，“這證明是可以的”。他強調，所以在這種都可以溝通、可以被信任、可以合作、可以被接受的條件下，怎麼做是另一回事，但“至少證明這是可能的”。



柯文哲認為，台灣本來就是小小的地方，我們也不可能說完全以小博大，這也很困難，不管是新加坡或日本都給我們很多啟示，夾在中美之間，日本壓力比我們還大。比我們小的新加坡，看看日本怎麼做，我們再看看新加坡怎麼做，再想想看台灣在這當中要怎麼做。



柯文哲批評，“對於不管藍綠各押一邊，如果用日本、新加坡當作參考點來看的話，我們目前極端的主張我看都不見得是最好的。”



媒體問到柯市長主張的友中，與親中有什麼差別？柯文哲說，友中就是保持微笑，親中不曉得裡面做什麼我們也不曉得，“反共不一定要反中，反中不一定要嗆中”，大聲小聲也沒什麼好處，該做的事情做，你何必在言語上跟人家大小聲，但是我們該做的事情，該準備的還是準備，每天事情不做，逞口舌之快也沒意義。