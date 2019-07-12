中評社北京7月12日電／全國首批15所高職學校升級為職業大學，成為職業教育改革的探路者——高職升格大學 不變的是“職業”屬性



近日，隨著高校錄取工作的全面展開，重慶新增的一所本科院校——重慶機電職業技術大學受到考生和家長的重視，負責招生咨詢工作的老師忙得不可開交。據介紹，該校今年本科計劃招生2000人，共開設物流管理、大數據技術與應用、物聯網工程、智能製造工程等10餘個熱門專業。



就全國而言，跟這所學校一樣升格的還有15所職業學院。近日，經教育部批准，全國首批15所職業教育學校更名，由“職業學院”正式升級為“職業大學”，轉變成為本科層次學校，並從今年起，面向全國招收本科學生。同時升本後名稱均保留了“職業”二字，這在全國範圍內尚屬首次。



面對這批新大學，不少人感到疑惑，“職業大學與高職院校有什麼區別？”“這跟普通本科院校的區別在哪？”“改一下學校名字就能提升教學水平了嗎？”……帶著這些疑問，記者進行了實地採訪。



打破學歷“天花板”，吸引優秀生源



“我填報了這所學校的智能製造工程專業，這是社會急需、自己又感興趣的專業，希望自己能努力成長為高層次應用型人才。”



近日，在重慶機電職業技術大學校園內，記者遇到前來參觀學校的李平和他的父親。李平今年高考考了460分，超出本科二本線25分，家人建議他不要考慮專業，盡可能報一所排名靠前一點的大學，但他卻有自己的想法：自己學習成績一般，不過動手實踐能力強，對應用型技術很感興趣，填報志願時首要考慮的是個人特長與將來的就業前景。幾經比較，他決定報考重慶機電職業技術大學。



李平對記者說，如今，國家對職業教育日益重視，各行各業對技術技能人才的需求越來越緊迫，堅定了自己成長為高技能人才的信心。“學校升格為大學，也打消了我和家人對文憑的顧慮。”



重慶機電職業技術大學宣傳部負責人楊鵬對記者表示，學校升本以後，很多考生和家長都來了解職業本科專業信息，從咨詢量上看，整體增加了近五成。



據楊鵬介紹，近五年來，學校畢業生的就業率連續保持在98%以上。如今，學校升級為大學，“對於職業本科生來說，他們將來的就業質量應該會更好。”



長期以來，職業教育處於就業與招生冰火兩重天的境地：一方面，高職招生連年生源不足；另一方面，就業前景卻非常火爆。認為職業教育出身的孩子會低人一等，學歷含金量不如本科，是導致很多考生和家長不願意報考高職院校的一個重要原因，這也直接造成了高職招生生源質量相對不高、數量相對不足。



記者採訪中了解到，首批本科“職業大學”的誕生，刷新了不少家長對高職院校的認識，也在一定程度上打消了他們對孩子接受職業教育的顧慮。



對於升格大學的第一年招生，重慶機電職業技術大學負責招生工作的老師充滿信心，稱打破學歷“天花板”，能進一步提升職業教育含金量，也有助於引導更優質的生源進入職教領域。



變的是名字，不變的是“職業”屬性



雖然升格為本科院校，但學校職業教育的屬性並沒有變。據了解，“職業大學”是區別於普通本科院校的應用型大學，教學重點在於培養與社會需求高度契合的高層次技術技能人才。從“專科”到“本科”，從“學院”到“大學”，釋放出國家完善高層次應用型人才培養體系，健全職業教育制度框架，進一步提升職業教育地位和作用的強烈信號。



在課程的設置上，不同於普通本科院校，“職業大學”的基礎理論課門類與開課時數更少，核心課程的設置主要以技能培養為主線，同時將加大實驗實訓課程的開設力度，要求人人會操作，鼓勵學生進行創新性實驗。



楊鵬介紹，重慶機電職業技術大學對於大數據技術與應用、物聯網工程等計算機信息大類的專業教學，會更加注重融入企業對一線人才的需求等關鍵因素。



據了解，該校通過“校企合作、工學結合”等多種方式，陸續與200多家企業建立合作關係，以強大的就業基地為基礎構建了多元化的就業渠道。



該校相關負責人表示，作為全國首批本科職業教育試點高校，學校將一如既往地保持職業教育屬性和特色，堅持內涵建設、特色發展，努力提升辦學水平和辦學質量，為重慶乃至全國培養更多高層次技術技能人才。



職業教育新台階上的探路者



學校的升級意味著教學水平等各方面的提升。“我們也算是職業教育新台階上的一群探路者，目前還沒有成熟成形的針對職業大學教書育人的體系，這對我們來說既是機遇又是挑戰。”



重慶機電職業技術大學有關負責人告訴記者，目前職業教育在實施上依然存在許多現實問題。“學校希望跟企業有更深入的合作，但是企業畢竟有生產經營任務，學校也要守好培育高層次職業人才的主業。這兩者之間怎樣有一個更好的合作與配合，需要從政府到行業層面更深入的配套支持。”



趁著政策助力，新鮮出爐的“職業大學”急需在校企合作中有進一步的探索。比如重慶機電職業技術大學的計算機信息大類，就與華為、中興等企業有比較深度的合作。楊鵬講道，“這個行業有比較成熟的人才技術崗位、技能資格證。學校在與行業進行更深入地對接後，就能夠在人才培養的制定過程當中，嵌入相應的內容，讓本科層次的職業教育培養出來的職業大學生，跟企業需求的人才更好地對接起來。”



對於“職業大學”，教育部也提出了新的要求，希望學校堅持職業教育辦學定位，保持職業教育屬性和特點，培養區域經濟社會發展需要的高層次技術技能人才。優化辦學條件，提高學校治理水平，加強教師隊伍特別是“雙師型”教師隊伍建設，圍繞產業需求開發實訓課程、完善教學體系。



重慶市教委主任舒立春坦言，人才培養供不對需、競爭力弱是不少職業院校難以言說的痛。推動職業院校教師、教材、教法改革，特別是探索培養高端技術技能人才，開展本科層次職業教育，是未來提升人才培養質量的重要舉措。



採訪時，有教育專家認為，部分試點院校率先從專科職教跨越到本科職教，是相關部門提升職業教育重視程度、吸引青年成長為技術人才的組合拳之一，意味著國家把職業教育擺在教育改革創新和經濟社會發展中更加突出的位置。其對整個職業教育帶來的提升效應，將隨著時間的推移而進一步顯現。



“選擇專業時從自身特長出發，從社會需求出發，理性規劃好自己的教育之路、職業之路，才能一步一個腳印成就人生的出彩。”李平如是說。



（來源：中工網）

