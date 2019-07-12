人民幣對美元匯率中間價上調15個基點

中評社香港7月12日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，12日人民幣對美元匯率中間價報6.8662，較前一交易日上漲15個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年7月12日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8662元，1歐元對人民幣7.7303元，100日元對人民幣6.3300元，1港元對人民幣0.87779元，1英鎊對人民幣8.6036元，1澳大利亞元對人民幣4.7901元，1新西蘭元對人民幣4.5778元，1新加坡元對人民幣5.0594元，1瑞士法郎對人民幣6.9364元，1加拿大元對人民幣5.2562元，人民幣1元對0.59892馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.1472俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0332南非蘭特，人民幣1元對171.08韓元，人民幣1元對0.53486阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54615沙特里亞爾，人民幣1元對42.1670匈牙利福林，人民幣1元對0.55217波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9662丹麥克朗，人民幣1元對1.3659瑞典克朗，人民幣1元對1.2435挪威克朗，人民幣1元對0.82788土耳其里拉，人民幣1元對2.7766墨西哥比索，人民幣1元對4.4790泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8677。